Vaguada continuará provocando lluvias este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó desde la madrugada, continúan ocurriendo algunas precipitaciones aisladas, en distintas provincias localizadas en la región noreste.

Sin embargo, después del mediodía hasta las primeras horas de esta noche, las lluvias comenzarán a extenderse paulatinamente con mayor frecuencia e intensidad hacia otros municipios del Gran Santo Domingo.

El organismo pronosticó lluvias para San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, entre otras ubicadas en el litoral Atlántica, producto de la interacción del viento del este/noreste con la orografía y los efectos asociados a una vaguada.

Aunque Indomet prevé una disminución gradual de las lluvias para el domingo, el viento del este/noreste continuará aportando nubosidad desde horas matutinas generadoras de ocasionales chubascos locales, principalmente sobre distintos municipios del Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, entre otras provincias.

La temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.