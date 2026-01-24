"Problemas eléctricos" causan inconvenientes a DGII para venta de marbete y otros servicios

La Dirección General de Impuestos Internos informó que “problemas eléctricos” han ocasionado inconvenientes en sus plataformas tecnológicas. Esto ha afectado la venta de marbete y otros servicios en su oficina virtual (OFV).

“Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando arduamente para restablecer el servicio lo antes posible”, informó la entidad en un comunicado.

Lectores de Listín Diario reportaron que fueron a varias asociaciones y la respuesta que recibieron fue la misma: “No tenemos marbete porque el sistema de la DGII está en el piso. “No sabemos cuándo se podría solucionar”, la institución se disculpó por los inconvenientes causados por la situación y emitió un comunicado en el cual explicaba que su plataforma está presentando interrupciones en el sistema.

Este servicio vence el 31 de enero en entidades bancarias autorizadas. y no habrá prórroga, según lo anunciado por la DGII.

La entidad había exhortado en fechas anteriores a los propietarios de vehículos a completar el proceso de renovación en el plazo establecido, evitando de esta manera recargos, multas y otras sanciones contempladas.

Para realizar su renovación, se necesita la fotocopia de la matrícula del vehículo, actualizada, legible y en buen estado, la cédula del propietario y el monto dispuesto que es 3,000 pesos para vehículo de 2021 a la fecha; y 1,500 para los de 2020 y años anteriores.