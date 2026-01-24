COE emite alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal por efectos de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que colocó tres localidades en alerte verde, debido a que campos nubosos acompañados de ecos de lluvias de diferentes intensidades, asociados a los efectos de una vaguada.

El organismo indicó que el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal se encuentran en alerta verde tras los efectos de la vaguada, y la influencia del viento de dirección este/noreste

“Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta”, exhortó el COE.

Se declara en alerta verde ante expectativas de un fenómeno, que permite prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sostuvo que las lluvias continuarán este sábado en el Gran Santo Domingo y otras provincias.