Varias zonas del GSD estarán sin agua durante 36 horas por trabajos de tuberías en la Luperón

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) indicó que durante los próximos días de este fin de semana se estarán llevando a cabo trabajos de interconexión de tuberías de 16 y 36 pulgadas, las cuales fueron reubicadas de antemano a causa de interferir con los trabajos de construcción del paso a desnivel en la Plaza de la Bandera.

El organismo comunicó que esos trabajos son esenciales para garantizar la correcta integración de las redes de agua potable y la seguridad operativa del sistema de abastecimiento. Por lo cual, el servicio de agua potable se estará limitando a partir del lunes 26 hasta la 1:00 de la tarde del martes 27 de enero.

Entre los sectores que no recibirán el servicio durante la jornada de 36 horas, se encuentran Pradera Verde, Los Cacicazgos, Residencial José Contreras, Sandra I y II, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización Aesa, Invi, Costa Caribe, Miramar, Lotería, Urbanización Tropical, Alfimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo, Muelle Haina Oriental y Manresa.

Además, las urbanizaciones Coplan, Costa Criolla, Costa Verde, Costa Azul, Atlántida, Nordesa III, Mar Azul, Dominicanos Ausentes, Feria Ganadera, 30 de Mayo, El Caliche, Los Arrecifes, Las Antillas y Costa Brava.

El ingeniero Fellito Suberví, director general de la CAASD, puntualizó que la intervención se realizará en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa JM Constructora, a fin de agilizar los trabajos que realiza el Gobierno en esa intersección para continuar con la mejora de viabilidad en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Suberví destacó que los empalmes forman parte del plan integral de modernización de infraestructuras que ejecuta la institución, que tiene como objetivo mejorar la calidad y abastecimiento de agua potable de la población.

Explicó que una flotilla de 40 camiones cisternas estará a disposición de los residentes en los sectores afectados con el fin de brindar asistencia hasta llegar a la conclusión de la interconexión de las tuberías.

“Tan pronto concluyamos con los trabajos, el servicio será restablecido de manera progresiva en los sectores afectados”, señaló el ingeniero.

La corporación añadió que el drenado realizado será de la tubería de 36 pulgadas, en la avenida General Gregorio Luperón, en el tramo comprendido entre el kilómetro 9 de la autopista Duarte y la avenida de la Salud, y que además se hará a través de los hidrantes ubicados en ese tramo para vaciar la línea y de esa manera trabajar en seco.