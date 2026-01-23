Moradores del residencial Monumental llaman a la CAASD a resolver problema del agua

Moradores del residencial Monumental manifestaron que tienen cuatro días sin agua por un problema con el tanque de almacenamiento de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), situación que la entidad conoce y que ha prometido solucionar, sin embargo, explican no está garantizando formas alternas para el suministro.

En declaraciones a este diario, Yudith Gómez, explicó que la CAASD publicó un aviso en que indica que estará reparando el tanque de agua y que el suministro se racionalizaría en distintos horarios (de 5 a 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 7 y 11 de la noche).

"El problema es que no está llegando el agua a ninguna hora y no se puede hacer nada en la casa, ni limpiar, ni bajar los baños. Eso es terrible, una casa sin agua", explicó Yudith al Listín Diario.

Sostuvo que, la CAASD prometió mantener el suministro en los horarios indicados, pero dijo que eso no se ha logrado.

"El agua está supuesta a llegar según los horarios puestos en el aviso, pero no ha sido así. Estamos totalmente sin agua, no hay forma de uno bañarse, ni de cocinar, no se puede fregar, lavar, limpiar la casa, nada. Donde hay una familia grandes es difícil", expresó Julissa Gómez, hija de Yudith.

Agregó que los residentes de este condominio están desesperados, al punto de que han pensado realizar protestas para llamar la atención de las autoridades de la CAASD para que garantice el suministro de agua, algo que aseguran es vital para la sostenibilidad de las familias.

Expone que, además del problema en el tanque de almacenamiento, algunas de las tuberías están rotas y esto impide la calidad del agua que reciben.

"Esto es un problema que preocupa mucho porque afecta la vida cotidiana. Aquí hay personas enfermas, niños y niñas que necesitan asearse, todos necesitamos contar con agua para bañarnos y poder ir a trabajar, para cocinar y mantener nuestras casas limpias, pero esta situación es insostenible", manifestó Julissa.

Situación en diferentes sectores

Distintos barrios del Gran Santo Domingo adolecen de un sistema eficiente de suministro de agua potable.

La CAASD permanentemente se enfoca en solucionar los diferentes problemas que afectan el suministro como averías en infraestructuras (válvulas, tuberías), sequías que reducen caudales de ríos y embalses, y el creciente crecimiento poblacional.