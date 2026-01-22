Gabriel y Enmanuel, primos inseparables que fallecieron en tragedia del Jet Set

El amor de primos que hacía sentir como hermanos a Gabriel Jiménez Gómez y Enmanuel Gómez Jiménez trascendió a la eternidad la madrugada del 8 de abril con el desplome de la discoteca Jet Set, en la capital dominicana.

“Canchanchanes, amigos y confidentes”… figuran en las palabras con las que a más que de nueve meses del derrumbe, Ileana Leonardo describe la relación de su esposo Gabriel con Enmanuel, con quien siempre estuvo.

“Súper hermanos, como no tuvo hermanos varones, ese era su canchanchan como decimos típicamente, su amigo, su confidente, su todo”, rememoró con voz entrecortada en una conversación con Listín Diario.

Las pérdidas de ellos dos han marcado a sus familias y las de otras 234 personas, en una tragedia en la que más de 100 resultaron heridos.

“A esa familia le ha pesado mucho la perdida de ellos dos, porque ellos dos siempre han sido muy familiar, su familia es de Santiago”, manifestó Ileana.

Gabriel, de 45 años, era ingeniero mecánico y padre de dos hijos, de 20 y 16 años, junto a Ileana con quien tenía 25 años de unión matrimonial y residían en Estados Unidos.

A nueve meses de la tragedia, su esposa lo recuerda como un excelente hombre, trabajador, compañero, padre y amigo, que era el ánimo de la fiesta y siempre expresaba amor hacia los demás.

“Súper dinámico, activo, relajado. Él era el ánimo de las fiestas, siempre con un amor hacia las personas, que eso es lo que más la gente extraña porque eso carece en estos tiempos”, recordó.

Mientras Enmanuel, de 53, era un policía jubilado de la ciudad de Nueva York, padre de siete hijos. Descrito como extrovertido, dinámico, siempre presente para la familia y un súper padre.

“Extrovertido, loco en buena forma, muy dinámico, cuando le tocaba estar serio al ser policía tú sabes que tienen una formalidad diferente al civil. Un súper padre, un súper amigo, para la familia él siempre estaba”, dijo Ileana.

La noticia

Gabriel viajó al país por motivos de negocios y coincidió con su primo Enmanuel, quien tras su jubilación en Estados Unidos, pasaba más tiempo en territorio dominicano y ambos fueron invitados a la fiesta en la discoteca por José Luis Salví Segura, quien también falleció.

Ileana, quien se encontraba en Estados Unidos, habló con su esposo pasada las 10:00 de la noche del lunes, ya estaba acostado y no le comentó que asistiría a la fiesta, sin embargo, no le sorprende que tras una invitación haya asistido, ya que era el estilo de música que le gustaba a Gabriel.

“No me comentó que iba a salir, pero independientemente no era persona que estaba todo el tiempo en el medio y me imagino que se lo encontró interesante ir a ver a Rubby Pérez, porque no estamos hablando de cualquier artista. Mi esposo era una persona bien clásica, bajo perfil y era un entretenimiento que le llamaba la atención y por eso me imagino que él tomó la decisión en ir”, expresó.

A la mañana siguiente, como era costumbre Ileana revisó las redes sociales y vio la noticia, sin embargo, le restó importancia sin imaginarse que su compañero de vida se encontraba ahí junto a su primo.

“Cuando son las 9:00 de la mañana, me hacen el llamado unas amistades de nosotros, que es familiar de él que lo invitó a la fiesta y me dice ‘escuchaste lo que pasó en el Jet Set’ y yo sí, que pasó ‘y Gabriel’, refiriéndose a mi esposo y yo bueno, la última vez que yo hablé con él ya él estaba acostado. Y me dijeron ‘pues llámalo, que yo creo que él estaba ahí en la fiesta’”, dijo.

Inmediatamente intentó comunicarse vía telefónica con él, pero no contestaba. En su desesperación llamó a amigos y familiares que tampoco lo habían visto, hasta que un tío fue hasta la zona cero del desastre y vio su vehículo estacionado.

“Ya cuando el tío de mi esposo fue al lugar y lamentablemente encontró el carro frente del Jet Set, ahí comenzó él a buscar en la lista de los que estaban heridos y horas y horas van y horas vienen”, evocó.

No fue hasta las 5:45 de la mañana del miércoles, justo cuando ella aterrizó en territorio dominicano, cuando llegó la peor noticia: Gabriel y Enmanuel estaban en la lista de fallecidos.

Desde ahí hasta la fecha, nada ha sido igual, lo que se acentúo este diciembre, fecha de compartir y pasar tiempo en familia.

“Horrible, yo me acosté a las 11:00 de la noche, porque no es lo mismo, no sé cómo serán los años que vendrán, pero este yo no salí para ningún lado, no hice nada”, expresó.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.

VISITE NUESTRA SECCIÓN ESPECIAL SOBRE LA TRAGEDIA DEL JET SET