AILA monitorea clima en Estados Unidos ante tormentas de nieve; mantiene operaciones

Ante los pronósticos de un posible agravamiento de las condiciones climáticas en amplias zonas de Estados Unidos, especialmente en el noreste de ese país, la aviación comercial se mantiene en estado de alerta preventiva.

Estados como Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, figuran entre los más vulnerables a tormentas de nieve, bajas temperaturas y fuertes lluvias propias de la temporada invernal.

Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), el panorama es de normalidad.

Durante las últimas horas, el flujo de pasajeros se ha desarrollado sin interrupciones significativas, tanto en las salidas como en las llegadas desde y hacia ciudades estadounidenses y otros destinos internacionales.

De acuerdo con informaciones recabadas en la terminal, no se han registrado cancelaciones relevantes directamente asociadas a los pronósticos meteorológicos.

No obstante, las aerolíneas mantienen un monitoreo constante de la evolución del clima en territorio norteamericano, conscientes de que cualquier deterioro repentino podría obligar a ajustes operativos de última hora.

El director corporativo de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis López, explicó que hasta el momento no se han emitido avisos oficiales de suspensión de vuelos hacia destinos como Nueva York, Nueva Jersey o Boston, ni hacia otros estados que pudieran verse impactados por el clima invernal.

No obstante, aclaró que las aerolíneas cuentan con protocolos de prevención que incluyen reprogramaciones, cambios en itinerarios y notificaciones directas a los pasajeros cuando las condiciones así lo requieren.

En las áreas de chequeo, abordaje y llegadas del AILA, el ambiente es de actividad habitual. Viajeros que parten hacia Estados Unidos y otros que regresan al país realizan sus procesos sin mayores contratiempos, aunque con la cautela propia de la temporada.

Personal de aerolíneas y de servicios aeroportuarios insiste en la importancia de que los pasajeros se mantengan informados a través de los canales oficiales de sus compañías aéreas y prevean posibles cambios de última hora, especialmente en rutas hacia el noreste estadounidense, una de las regiones más sensibles a las variaciones climáticas durante el invierno.