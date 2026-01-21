Empresa logística informa fallecimiento de conductor de camión que cayó al río Ozama

Tras caer en las aguas del río Ozama, luego de perder el control del camión tanquero que conducía, Héctor Bolívar Brito, falleció, según informó la empresa en la que laboraba.

La gerente general de la empresa Horizon Auto Logistics (HAL), Daryelin Cabrera, informó que el hecho ocurrió en horas de la noche del martes mientras el camión realizaba una operación logística rutinaria en el área operativa.

De inmediato, la empresa y la administración del puerto notificaron a las autoridades correspondientes y activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, conforme a las normas de seguridad vigentes

Puntualizó que el cuerpo sin vida del conductor fue recuperado por unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional con el apoyo de la Defensa Civil, y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), conforme a los procedimientos establecidos.

“Desde el primer momento hemos estado en contacto permanente con las autoridades competentes, colaborando plenamente con las labores de búsqueda, rescate e investigación que se desarrollan en una situación como esta”, explicó la ejecutiva.

Asimismo, Cabrera expresó su profunda solidaridad con los familiares del conductor fallecido. “Nos hemos comunicado directamente con la familia para expresarles nuestras condolencias y acompañarlos en este momento de profundo dolor, manteniendo una comunicación constante y respetuosa”, indicó.

La empresa reiteró su disposición de continuar cooperando con las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer completamente las circunstancias del accidente, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad, la transparencia y el cumplimiento estricto de los protocolos operativos.