Ramón Alburquerque llega al país y es trasladado a centro médico para continuar con tratamiento

El dirigente perremeísta y expresidente del Senado de la República, Ramón Alburquerque, llegó la noche de este lunes a la República Dominicana, tras ser trasladado desde los Estados Unidos para continuar su tratamiento médico.

El ingeniero en química nuclear arribó al país a bordo de un avión ambulancia, que aterrizó a las 7:23 de la noche en la terminal Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero).

A su llegada, fue recibido por familiares y personas cercanas, y de inmediato trasladado al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), ubicado en la Plaza de la Salud, en Santo Domingo.