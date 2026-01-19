Policía Nacional localiza sana y salva a adolescente reportada como desaparecida

La Policía Nacional informó que fue localizada sana y salva una adolescente, de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 30 de diciembre de 2025.

La localización se produjo a las 5:10 de la tarde de este lunes, mediante labores de investigación realizadas por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la División de Investigación de Cienfuegos, provincia Santiago.

La menor fue ubicada en el sector Ensanche Mella I, Cienfuegos, en compañía de un familiar, encontrándose en buen estado de salud.

El caso fue notificado a las autoridades competentes, a fin de regularizar la situación y concluir el proceso conforme a la ley.