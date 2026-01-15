Obras Públicas abre licitación para evaluar situación de cuatro puentes

En respuesta a las preocupaciones externadas por Listín Diario sobre las condiciones del puente Duarte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la apertura de una licitación para la contratación de Servicios de Diagnósticos de los puentes Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, Hermanos Patiño en Santiago, y Mauricio Báez en San Pedro de Macorís.

En el anuncio, el ministerio puntualiza que este diagnóstico buscará identificar cualquier intervención mayor o menor que pueda ser requerida por cualquiera de estas cuatro infraestructuras de comunicación vial.

El MOPC apunta en un comunicado que este proyecto, sometido ya al formal proceso de licitación, contará con el financiamiento del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).

Agregó que el objetivo central será obtener el mejor diagnóstico posible que permita realizar un profundo mantenimiento preventivo basado en ensayos de alta precisión, con moderna y alta tecnología para diagnósticos precisos, lo que permitirá que las futuras intervenciones garanticen seguridad, estabilidad y durabilidad de estos viaductos, los que son vitales para la conectividad nacional.

Situación

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), explicaron que las imágenes del puente Duarte que circulan en redes sociales corresponden a daños secundarios en muros de mampostería de cierre, pero que esta mampostería no forma parte del sistema estructural primario del puente.

Refieren que los análisis técnicos preliminares confirman que la infraestructura vial mantiene los niveles de estabilidad y de seguridad necesarios para su operación normal bajo condiciones seguras, descartando cualquier tipo de riesgo para los usuarios.

La Comisión reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad vial y la comunicación, compromiso que dijo se sustenta en el monitoreo constante de nuestras infraestructuras viales para procurar la seguridad y la tranquilidad de la sociedad.

Preocupación

Recientemente, la periodista de este medio, Nairobi Cruz, reseñó el deterioro que presenta el puente Duarte, lo que dijo se puede apreciar a simple vista.

Durante un recorrido por el lugar, la periodista contacto el hundimientos, el desprendimiento parcial de las paredes y un gran cúmulo de basura.

Expuso que las condiciones actuales del puente pueden resultar en un peligro para quienes transitan diariamente por la vía.