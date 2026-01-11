Codonbosco desea tener una República Dominicana más transparente en 2026

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) mostró su preocupación por los supuestos casos de corrupción que han estado presentes en República Dominicana durante los últimos años.

"Vamos a demandar constantemente al Estado para que maneje los recursos del pueblo de manera transparente", indicó Alexis Rafael Peña, presidente de Codonbosco.

En ese sentido, Peña manifestó su descontento por el caso de supuesta corrupción administrativa dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

"Con esos 15 mil millones que hubo en ese desfalco de Senasa, se pudo haber construido 15 mil viviendas más. 15 mil viviendas para personas vulnerables y carenciadas. Por eso esperamos que se le aplique todo el peso de la ley a los funcionarios involucrados", expresó.

Además, destacó que la institución espera que los expedientes depositados en la Procuraduría General de la República por Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, sirvan de ayuda para los trabajadores correspondientes.

"Esos 200 expedientes que ha depositado la doctora Milagro Ortiz Bosch en la Procuraduría de la República, sirvan para someter a la justicia a esos funcionarios que han manejado mal el dinero del Estado", aseveró.

Las declaraciones de Rafael Peña, en representación de Codonbosco, llegaron en la antesala de la celebración de los 26 años de la institución, que fue fundada el 24 de enero del año 2000.

Ayudas y solicitudes

A través de dos décadas, la organización ha brindado ayudas y ha hecho solicitudes para mejorar las condiciones de vida de los barrios donde realizan actividades.

Entre esas comunidades se encuentran las siguientes: María Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa María, Loma del Chivo, Agua Dulce, Villa Fontana y El Caliche.

Según Rafael Peña, una de las próximas ayudas para los distintos sectores es la futura apertura de un centro de salud mental.

"Pensamos inaugurar próximamente el centro de salud mental barrio Mejoramiento Social. Estamos coordinando, pero ya tenemos el personal que va a hacer ese trabajo ahí", comentó.

Por otro lado, el dirigente denunció que el Bono Navideño, que entrega el Gobierno dominicano en el mes de diciembre, no fue recibido por varias familias.

“La gente nos habló de que en diciembre los Bonos Navideños no llegaron a las personas que lo necesitaban realmente. De alguna forma u otra no lo pudieron conseguir para las festividades de Noche Buena”, finalizó.