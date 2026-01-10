Indomet pronostica lluvias y ráfagas de viento para este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde la madrugada se presentarán incrementos nubosos ocasionales junto a lluvias que partirán de débiles a moderadas localmente.

También indicó que esencialmente las provincias más afectadas serían La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago.

Desde horas de la tarde hasta las primeras de la noche, las precipitaciones se expandirán con dirección a La Romana, San Pedro de Macorís, La Vega, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Esto debido al arrastre de humedad que se provocó por el flujo moderado de viento del noreste.

Para el domingo, la entidad comunicó que se prevé una débil vaguada y un marcado flujo moderado del viento del noreste que van a generar episodios de lluvias bajas a moderadas, con la posibilidad de ráfagas de viento.

Las provincias que van a experimentar este tiempo son La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, en horas de la mañana. Mientras que en la tarde las precipitaciones se ubicarán en: Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa y San Juan.

Se esperan temperaturas agradables a frescas, especialmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, gracias al invierno y el viento fresco de dirección noreste; con la ocurrencia de episodios de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana.

En el Distrito Nacional se aproxima un aumento de nubes con aguaceros dispersos y posibilidad de ráfagas de viento.

Las temperaturas mínimas estarán entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.