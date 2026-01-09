Obras Públicas anuncia Puente Flotante será cerrado por dos horas este sábado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este sábado 10 de enero el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado al tránsito vehicular por espacio de dos horas, para permitir el paso de tres embarcaciones.

El horario de cierre será de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Durante ese espacio de tiempo, dos embarcaciones navegarán río arriba hasta las instalaciones M&D Repair, y una tercera, la barcaza Hygrade 42, estará bajando.

"La presente información se emite en interés de que la población en sentido general, en específico los conductores de vehículos que de ordinario se desplazan por el Puente Flotante adopten las medidas de lugar y si tienen que hacerlo en ese espacio de tiempo busquen rutas alternas, como los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch", leía parte de un comunicado del MOPC.