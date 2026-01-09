En el AILA no existe ningún almacén de Amazon

Las versiones difundidas en algunos medios digitales sobre la supuesta instalación de un almacén de paquetería de Amazon en República Dominicana, fueron desmentidas por fuentes aeroportuarias y ejecutivos vinculados a las operaciones de la compañía en el país.

Al respecto, aclararon que la multinacional estadounidense opera exclusivamente bajo la modalidad de carga aérea y no tiene en sus planes establecer un centro logístico o de distribución de “última milla”.

Una fuente del sector aeroportuario que solicitó el anonimato, explicó que la información publicada se debió a un error de interpretación, ya que Amazon nunca ha anunciado la instalación de un centro de almacenamiento de paquetería en territorio dominicano.

“Lo que nosotros tenemos entendido es que no ha habido planes, ni los habrá por ahora, para que la empresa instale un centro de paquetería en la República Dominicana, como falsamente se ha divulgado”, afirmó la fuente.

Aerolínea de carga

La fuente recordó que, tras el inicio de las operaciones de Amazon Air en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, lo que arribó al país fue una aerolínea de carga, sin que ello implicara la creación de un hub logístico o un centro de distribución regional.

En ese mismo sentido también se expresó el CEO de ALK Global Logistics, Alfonso Alemán, empresa encargada de contratar la aeronave de Amazon Air Cargo para la ruta hacia República Dominicana.

Alemán aclaró que su compañía no tiene injerencia en el manejo de paquetería individual y que ese proceso se realiza en coordinación con los couriers locales.

“Estamos prestando servicios de capacidad de carga como cualquier otra aerolínea internacional. Esto no tiene nada que ver con la paquetería”, precisó Alemán, al explicar que ALK Global Logistics ofrece espacio de carga, no solo en la ruta Miami–Santo Domingo, sino también para exportadores dominicanos que requerían mayor capacidad para movilizar sus productos.

El ejecutivo de la empresa indicó que Amazon Air Cargo opera actualmente seis vuelos semanales hacia República Dominicana, todos bajo la modalidad de carga aérea.

“El servicio no está vinculado a la paquetería individual. Somos la empresa que está trayendo el avión de Amazon Air Cargo”, reiteró.

Alemán destacó que la elección de República Dominicana como destino de estas operaciones responde al crecimiento sostenido del país en exportaciones, importaciones y comercio electrónico, factores que han incrementado la demanda de servicios de carga aérea.

Tampoco hay proyecto

El primer vuelo de Amazon Air que aterrizó en el AILA lo hizo en la mañana del miércoles 2 de septiembre de 2025, piloteado por el capitán Enrique Arias y la primera oficial Valeria Orgue, quienes encabezaron la tripulación que marcó el inicio oficial de las operaciones de la aerolínea de carga en el país.

Tanto las autoridades aeroportuarias como los representantes de la empresa insistieron en que, por el momento, no existe ningún proyecto para la instalación de un almacén de distribución o centro de paquetería de Amazon en República Dominicana, limitándose su presencia a operaciones de carga aérea comercial.

Se considera entonces, que Amazon llegó a RD para ser un motor logístico regional, no para abrir una tienda física, lo que tiene implicaciones importantes para la economía y el comercio digital en el país y el Caribe.

Vuelo de Amazon Air

El primer vuelo de Amazon Air aterrizó en el Aeropuerto Las Américas el 2 de septiembre de 2025, marcando el inicio de operaciones logísticas. Hub Regional: República Dominicana se convirtió así en el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en Latinoamérica, fortaleciendo su posición en comercio electrónico.