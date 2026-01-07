Madrugadas seguras con la nueva ruta inaugurada anoche por la CNTU

En un paso decisivo hacia la modernización del transporte y el impulso de la economía nocturna, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) puso en marcha una ruta piloto denominada el "Tercer Horario".

Esta iniciativa busca garantizar que el dinamismo de la ciudad no se detenga al caer el sol, ofreciendo un servicio digno, seguro y eficiente durante las horas de la madrugada.

El presidente de la CNTU, William Pérez Figuereo, encabezó el inicio de las operaciones, que comprenden el tramo horario de 11:00 p. m. a 5:00 a. m. Durante el acto de inauguración, donde el propio dirigente se integró a las labores de transporte de pasajeros, se enfatizó que el objetivo central es brindar una alternativa de transporte decente para quienes, por razones laborales o personales, deben desplazarse cuando el servicio tradicional ya ha cesado.

Impacto en economía y comercial

Más allá de la movilidad, este plan representa un motor para el comercio local. Al asegurar el transporte nocturno, se proyectan varios beneficios.

Así, más de 500 establecimientos ubicados en el corredor de la Autopista Duarte y la Av. John F. Kennedy podrán ampliar sus operaciones, beneficiando tanto a clientes como a la facturación de los negocios.

El proyecto busca aliviar el tráfico diurno al incentivar que ciertas actividades comerciales y logísticas se trasladen a la noche, optimizando el uso de las vías públicas.

Se ofrece una solución real para empleados de restaurantes, tiendas y personal de seguridad (serenos), así como para trabajadores informales y "chiriperos" que no cuentan con presupuesto para servicios de taxi privados.

"Apoyar el desarrollo y la productividad de nuestro país durante las noches es un deber cumplido para nosotros", afirmó Pérez Figuereo, quien instó a otras organizaciones de transporte a replicar este modelo, priorizando el servicio social sobre la rentabilidad inmediata.

Seguridad: Eje fundamental

Para garantizar el éxito y la integridad de este proyecto, el dirigente sindical realizó un llamado estratégico al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

La solicitud busca establecer un esquema de vigilancia y patrullaje preventivo que resguarde tanto a los choferes como a los usuarios, mitigando los riesgos inherentes al horario nocturno y consolidando la confianza ciudadana en este nuevo sistema.