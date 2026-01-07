Dominicanos inician retorno a Estados Unidos y otros países tras fiestas navideñas

Tras concluir las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, cientos de dominicanos ausentes comenzaron este miércoles un retorno masivo hacia Estados Unidos y otras naciones, generando una intensa actividad en las principales terminales aéreas, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Desde tempranas horas de la mañana, largas filas de pasajeros se observaron en los counters de las aerolíneas que operan vuelos regulares hacia ciudades estadounidenses, las cuales están despachando aeronaves con un factor ocupacional que oscila entre un 98 y 99 por ciento.

Este alto nivel de ocupación refleja el significativo flujo de viajeros que, como cada año, aprovechan el mes de diciembre para reencontrarse con sus seres queridos en República Dominicana.

La empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) concesionaria de seis de los principales aeropuertos dominicanos proyectó que más de 500 mil pasajeros se movilizaron durante el pasado mes de diciembre con motivo de las fiestas navideñas.

En tanto que, el ambiente en el aeropuerto ha estado marcado por escenas emotivas de despedidas, abrazos y promesas de regreso.

Muchos de los viajeros parten cargados de maletas repletas de productos criollos, una tradición que se mantiene viva entre la diáspora dominicana como una forma de llevar un pedazo de su tierra a los familiares y amistades que residen en el exterior.

Entre los artículos más comunes que transportan los criollos figuran café dominicano, pastas de dulces, ron, aguacates, molondrones, gandules, pan de batata, dulce de coco y arepas. Ron y cerveza entre otros artículos.

Sin embargo, el entusiasmo por llevar estos productos ha provocado que algunos pasajeros se vean obligados a dejar parte de su equipaje en el aeropuerto debido al exceso de peso permitido por las aerolíneas.

Ante el aumento del flujo de pasajeros y con el objetivo de prevenir desórdenes o situaciones imprevistas, las autoridades aeroportuarias reforzaron los controles de seguridad en el área donde operan los counters de las aerolíneas, ubicados en el segundo nivel del AILA.

Agentes de seguridad y personal aeroportuario han sido desplegados para agilizar los procesos y garantizar el orden.

Durante el pasado mes de diciembre varias aerolíneas realizaron vuelos adicionales para satisfacer la alta demanda de cupos de miles de dominicanos residentes en el exterior que viajaron al país para pasar las festividades navideñas junto a sus familias, una práctica que se ha convertido en una constante cada fin de año.

Al menos cinco líneas aéreas mantienen operaciones regulares desde la República Dominicana hacia Estados Unidos.

Entre las aerolíneas están American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, JetBlue y Spirit Airlines entre otras, las cuales continúan movilizando a un gran número de pasajeros en esta etapa de retorno, marcando oficialmente el cierre de la temporada navideña para la diáspora dominicana