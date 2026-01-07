Desarticulan red de falsos brujos que retenía a joven y exigía RD$387,000 a familiares

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desmantelaron un centro de hechicería fraudulento que operaba en el distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo, donde una joven de 20 años se encontraba retenida y en estado de desorientación, tras exigirse a sus familiares la suma de RD$387,000 como condición para su liberación.

Durante la intervención fueron arrestados los haitianos José Utile, alias “Papito el Brujo”, de 43 años; Yibon Charles Loguina, de 42; Ansly Pierre, de 37 años.

Asimismo, son investigados Ángel Manuel Cuevas Ortiz, dominicano, de 47 años, padrastro de la víctima; así como el haitiano Waly Ilius.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se originó el martes 6 de enero cuando la víctima fue trasladada desde su residencia en el sector Santa Rosa, municipio Baní, hacia San Luis, bajo el pretexto de consultar a un supuesto brujo, quien le ayudaría a identificar a la persona responsable de una sustracción de dinero en el hogar familiar, ocurrida en enero de 2025.

Una vez en el lugar, los implicados le habrían suministrado una bebida de composición desconocida, lo que provocó un estado de confusión, situación que fue aprovechada para contactar a sus familiares y exigir el pago del rescate.

Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon US$4,200 en billetes falsificados, presuntamente utilizados para engañar a las víctimas, además de varios celulares y diversos objetos empleados en las prácticas de supuesta brujería, los cuales fueron incorporados como evidencias al proceso investigativo.

El operativo fue ejecutado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) Sur Central, con asiento en Baní, junto a agentes de la División de Investigación de Los Almirantes, tras la denuncia interpuesta por la madre de la joven afectada.

La joven fue rescatada ilesa y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.