Fundación Cruz Jiminián y Fundación Lama entregan juguetes por Día de los Santos Reyes.

La Fundación Cruz Jiminián junto con la Fundación Lama, que preside el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián y Elsa Lama, entregaron ayer cientos de juguetes a niños de escasos recursos en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional.

La actividad, que se celebra desde hace más de 40 años, fue realizada en el Día de los Santos Reyes, en la Clínica Cruz Jiminián, donde los niños pudieron disfrutar de actividades y recibir juguetes.

“Como todos los años, durante más de 40 años, desde que estudiaba Medicina hacemos esto. Y esto lo hago porque me recuerda mi infancia cuando los Santos Reyes no llegaban a mi casa, me dejaban un yoyo o quizás unos mangos; eso me daba mucha tristeza al ver que a otros niños sí llegaban”, manifestó el doctor Cruz Jiminián al hablar sobre las motivaciones que lo llevaron a celebrar esta actividad.

Cruz Jiminián expresó que junto a su familia, el pasado lunes cinco, asistieron a más de 300 niños en la entrega de juguetes.

El galeno agradeció el respaldo de Elsa Lama, presidente de la Fundación Lama, de Plaza Lama, que cada año aporta una importante cantidad de juguetes “para hacer felices a cientos de niños”.

“Para nosotros es un honor ver la satisfacción de tantos niños al recibir sus juegos y hacer felices a tantas familias, en muchas de las cuales hay hasta 3 y más niños", resaltó.

En la jornada se incorporó el doctor Luis Antonio Cruz, quien calificó el acto como una tradición familiar, que buscan continuar realizando todos los años.

“Como lo pueden ver y ser testigo, son más de 500 niños que van a ser beneficiados con un juguete en el día de los Reyes que es hoy 6 de enero, lo estamos celebrando como debe ser”, expresó Antonio Cruz.

EL doctor Jiminian explicó que la entrega de juguetes se realizó en dos jornadas, mañana y tarde; así como también, encabezaron la misma actividad desde Piedra Blanca, en Haina.