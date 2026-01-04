Baja afluencia de familias en parques de la ciudad en víspera del Día de los Santos Reyes

A pesar de tratarse de un fin de semana largo y la víspera del Día de los Santos Reyes, este domingo se registró una baja afluencia de familias en las principales áreas de recreación y parques de la ciudad.

Tradicionalmente, con motivo del Día de Reyes, muchas familias aprovechan estos espacios públicos para compartir, disfrutar del aire fresco y realizar actividades recreativas; sin embargo, en esta ocasión el flujo de visitantes fue limitado.

En algunos de estos espacios se observó la presencia de niños jugando y estrenando juguetes recibidos con motivo del Día de los Reyes, mientras padres y familiares los acompañaban y, en algunos casos, les entregaban los obsequios en el mismo lugar.

Imagen del Parque Mirador Sur con poca concurrencia este domingo.Raúl Asencio.

Durante un recorrido por el Parque Mirador Sur, el Parque Eugenio María de Hostos y Parque Colón, en la Zona Colonial, el ambiente, a pesar de estar tranquilo y con baja concurrencia, estuvo marcado por escenas familiares, con niños compartiendo entre risas y juegos, y los padres atentos a su cuidado, en un entorno que contrastó con la reducida cantidad de visitantes en comparación con otros fines de semana feriados.