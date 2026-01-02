Alcaldía del DN limpia vías donde se realizaron grandes celebraciones de Año Nuevo

La Alcaldía del Distrito Nacional informó ayer que realizó un amplio operativo de limpieza en puntos donde se llevaron a cabo celebraciones de Año Nuevo con una gran asistencia de personas.

Siguiendo las instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, miembros de la Dirección de Aseo Urbano fueron desplegados desde las primeras horas de la madrugada de ayer para dejar ordenadas las calles de la capital.

Uno de los puntos más emblemáticos en que el cabildo intervino fue en el sector Don Bosco, donde se celebró la versión 55 del “Rally del Borracho”.

También en el Malecón de Santo Domingo, donde pese a las lluvias se concentraron miles de personas a esperar el Año Nuevo, siendo la principal vía de esparcimiento al aire libre que tiene la capital.

Un comunicado de prensa indica que allí, los brigadistas limpiaron el parque Eugenio María de Hostos y la intersección de la George Washington con Máximo Gómez, escenario de un concierto de la televisora Telemicro.

Refiere que el recorrido de limpieza se extendió a lo largo de todo el malecón, incluyendo el Paseo Marítimo.

Desde tempranas horas de este jueves, brigadistas y coordinadores del cabildo estuvieron encabezando operaciones de aseo en el tramo de la avenida Abraham Lincoln donde se ubica el parque La Lira y el Linconazo, punto donde se llevó a cabo otra actividad masiva.

Los brigadistas también intervinieron en Cristo Park y la avenida Paseo del Río, donde se celebraron grandes celebraciones para despedir el año 2025 y darle la bienvenida al 2026 con la alegría que caracteriza al dominicano.

Según la ADN, esta jornada se inscribe dentro de la visión de Mejía de mantener el orden y la limpieza para producir bienestar para todos los residentes y visitantes del Distrito Nacional.