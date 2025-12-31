La Cuaba espera por respuestas sobre vertedero en el 2026

Comunitarios de La Cuaba esperan que la llegada del 2026 traiga consigo nuevas respuestas sobre el estado de la construcción de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate, de ese distrito municipal.

Así lo indicó el presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, quien señaló que para este nuevo año esperan finalmente poder obtener respuestas del ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez.

“Nosotros esperamos que en este año, el ministro de Medio Ambiente pueda recibirnos, pueda brindarnos algún tipo de información, ya que él ha estado negado de manera rotunda a juntarse con la comunidad, así como ofrecer cualquier tipo de información a la comunidad, a pesar de que se lo hemos solicitado por escrito, el departamento de acceso a la información pública lo niega con el silencio”, aseveró Correa en conversación con LISTÍN DIARIO.

Advierte que, de no obtener respuestas, sopesan acudir a lo legal, para de esa forma saber el estatus del proyecto que se pretende construir en la calle principal de El Aguacate, en un terreno con una extensión de más de 1,500 tareas.

“Estaremos iniciando algunas acciones judiciales para forzar al ministro y al ministerio a que nos de algún tipo de información, sobre todo el ministro, que tiene una sentencia del Tribunal Superior Administrativo a conocer nueva vez esa solicitud que le hiciera esa empresa Oakhouse y se limita a decir que tiene una sentencia que lo obliga y no así a cumplir con ella, que es lo que nosotros queremos, que el cumpla con la sentencia y que se celebre vista pública en la comunidad a ver si estamos de acuerdo o no con este proyecto nueva vez”, manifestó.

Asimismo, indicó que se mantendrán firmes con la realización de protestas y vigilias pacíficas para demostrar así su negativa al proyecto que aseguran se convertiría en un vertedero, que afectaría su calidad de vida y desarrollo económico.

“Las comunidades del distrito municipal de La Cuaba, así como comerciantes, juntas de vecinos, empresarios, la junta de desarrollo y todas las organizaciones sociales, a pesar de la tregua navideña nos mantenemos vigilantes ante cualquier intento que pudiera hacer la empresa Oakhouse y el Ministerio de Medio Ambiente para tratar de sorprendernos llevando equipos pesados a la zona”, dijo.

Correa advirtió que se mantienen vigilantes y en los próximos días anunciarán protestas para continuar las acciones que inició esta comunidad en septiembre de este 2025, cuando supieron las nuevas intenciones de la empresa desarrolladora del relleno sanitario.

En ese sentido, la Confederación de Pastores de la iglesia evangélica de la zona realizará vigilias en la zona de El Pedregal para clamar a Dios su intercepción en esta lucha.

“Las iglesias evangélicas estarán haciendo nueva vez, esta vez en la comunidad de El Pedregal, una vigilia en protesta y clamando a Dios para que no se dé este proyecto de vertedero que vendría a acabar con la parte ecológica y humana, así como la economía que se mantiene en nuestra comunidad, con el movimiento ecoturístico de la zona”, expresó el comunitario.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.