Ciudadanos desean que mejore la economía en el año nuevo

Ciudadanos consultados ayer sobre sus aspiraciones para el Año Nuevo, 2026, coincidieron en desear una mejoría en la economía, rebaja en los productos de primera necesidad y la reducción de los impuestos.

A solo un día de finalizar el año, ciudadanos que se dirigían hacia diferentes provincias del país expresaron sus expectativas, preocupaciones y deseos para este año entrante 2026, durante un recorrido por las paradas de transporte con destinos a las regiones Norte, Sur y Este.

A lo largo del recorrido por las distintas paradas, periodistas de este medio pudieron observar cómo el flujo de pasajeros ha disminuido un 70%, pues la mayoría ya había emprendido viaje desde inicios del mes o entre el 20 al 23 de diciembre.

En la parada con destino a la región Sur, Edward Valenzuela, quien se dirigía a San Juan para pasar el asueto de fin de año, expresó su ilusión de que el próximo año sea mejor que el actual, aunque sostuvo su desacuerdo con la situación económica que está teniendo el país y que, si antes no se podía notar, ahora por las festividades navideñas es mucho más notoria.

“Yo espero que el año que viene sea mucho mejor que este, el gobierno está abusando. Si yo pudiera pedirle algo al gobierno es que bajen los cobros de impuestos, se están aprovechando del pobre y el rico está muy bien, gracias”, sostuvo con impotencia.

Asimismo, en la parada de la provincia Peravia, Julia Mateo, quien viajaría con destino a Baní, señaló que “la situación económica ha afectado la vida de todas las familias dominicanas; de verdad espero que las cosas mejoren para el año que se aproxima, ya ni siquiera se puede hacer una cena decente”, sostuvo.

Personas consultadas en relación al nuevo año, coincidieron en pedir mejores condiciones económicas en el país.Listín Diario

“Todo está caro, es limitándonos a comprar cosas para la misma cena, que ni siquiera te estoy hablando de ropa. Ya nada es igual, RD$8,000 se me fueron a mí en esa cena y yo quiero que tú hubieras visto qué fueron cosas sencillas”, expresó.

Mientras que en la parada ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, aunque no se observó un flujo abundante de pasajeros, se pudo notar la presencia de trabajadores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), quienes seguían realizando el operativo de seguridad “Navidad Segura con responsabilidad”.

También participaban miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), como parte de las medidas de seguridad vial por la temporada de Navidad y fin de año.

En ese mismo punto, Miriam Pichardo, quien se dirigía hacia Nagua para recibir el Año Nuevo, explicó que su viaje es debido a una tradición familiar de recibir el nuevo año fuera de la capital.

“Una sola vez me quedé aquí y fue muy triste. De verdad yo le pido a Dios que meta su mano y nos ilumine, porque esto cada vez se pone peor”, expresó.

Estas opiniones se unieron y se centraron en la situación reflejada que como cada año en vez de mejorar la condición empeora con precios elevados, impuestos exagerados para salarios que no aumentan.