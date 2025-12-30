Caso Perla Santos: MP dice que Diego Mesa Arismendi caminaba por el lugar de los hechos con su arma

La muerte de Perla Yokasta Santos, de 19 años, ha impactado de gran forma los últimos días de 2025.

La joven falleció después de recibir un disparo en la cabeza mientras se trasladaba en una motocicleta junto a dos personas en el sector de Los Guandules, una comunidad ubicada en el Distrito Nacional.

Como consecuencia del deceso de la adolescente, las autoridades señalaron como principal sospechoso del hecho a Diego Geraldo Mesa Arismendi, mayor del Ejército de República Dominicana, que conforme a la acusación realizó un disparó a Perla.

Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el arresto de Mesa Arismendi se debió a que “se pudieron levantar varios videos donde se puede observar al imputado caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano”.

Asimismo, el documento revela que el arma utilizada (Colt, calibre 45mm) por el señalado fue entregada de manera voluntaria para ser analizada por las autoridades.

Después del análisis, el órgano persecutor concluyó “que el casquillo levantado en la escena del crimen corresponde a todas sus características con el obtenido al disparar el arma de fuego del imputado”.

Además, el escrito indica que el hijo del procesado entregó a las autoridades el vehículo del acusado, una jeepeta Kia Sorento, donde se encontró la ropa y zapatos utilizadas al momento de realizar el el disparo.

Testigo clave narra ante el Ministerio Público los últimos minutos de Perla Yokasta Santos Pacheco Lea también

Mayor del Ejército acusado de la muerte de Perla Yoskasta dice que no la conocía Lea también

Niega los señalamientos

No obstante, Mesa Arismendi comentó que su única relación con el entorno de la víctima era a través de un tercero y que desconocía de la existencia de Perla.

El conocimiento de la medida de coerción se aplazó para el próximo 2 de enero de 2026. La jueza Fátima Veloz del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional tomó la decisión a fin de dar oportunidad para que prepare su medio de defensa el abogado del imputado