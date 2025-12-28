Último domingo del año será con un ambiente soleado y temperaturas frescas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este domingo se observará un ambiente mayormente soleado y de escasas precipitaciones en gran parte del país.

Sin embargo, la incidencia del viento y los efectos orográficos locales, generarán nublados matutinos y en el transcurso de la tarde, acompañados de chubascos aislados sobre provincias como: Puerto Plata, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Monseñor Nouel y la Vega.

El organismo sostuvo que las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno) y al viento fresco del noreste. Especialmente en zonas de San Juan, Bahoruco y Montecristi.

Para el lunes, Indomet prevé que las condiciones del tiempo permanecerán favorables para realizar actividades al aire libre, predominando un ambiente soleado y de muy escasa nubosidad, debido a la permanencia de los efectos del sistema de alta presión sobre el territorio dominicano.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima oscilará entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.