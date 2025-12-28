Haineros Dorados: Una "Navidad deprimida" tras pérdida de sus compañeros en el Jet Set

Como una "Navidad deprimida” describen los miembros del grupo Haineros Época Dorada estas fiestas decembrinas tras la pérdida fatal de más de una decena de sus compañeros en la tragedia del pasado 8 de abril tras derrumbarse el techo de la discoteca Jet Set.

“Ha sido fuerte estar sin ellos. La Casa Dorada siente su ausencia en cada momento, en cada espacio, ya que no hemos tenido ese ánimo ni de poner árbol de Navidad”, expresó Gertrudis García.

García indicó que seguir hacia delante y continuar su legado es la misión del grupo.

“Queremos continuar con el legado que ellos nos dejaron. Su misión era esta: que el grupo estuviera siempre unido, con su ritmo de divertirse, de compartir recuerdos, anécdotas, vivir… Vivir siempre”, agregó García.

Catalina de la Rosa informó que este domingo celebrarán el cuarto encuentro de los Haineros Dorados, en medio de una eucaristía celebrada en la parroquia San Agustín en honor a los “haineros caídos” en la tragedia.

Víctima

Con andador y llevando una férula en el brazo derecho, Claribel Castro acudió a la misa, una de las sobrevivientes, y quien perdió en el fatídico a su hija, Clarisleny Peguero Castro.

“Yo perdí todo ahí. Mi bebé, mi única hija hembra, o sea, que se me quedó todo ahí. Mi tesoro perdido”, expresó Castro.

Claribel Castro, una de las victimas de la tragedia del Jet Set.VÍCTOR ramírez.

Entre los familiares, amigos y conocidos de las víctimas, estuvo en la ceremonia religiosa Ana Beatriz Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la madrugada del ocho de abril.

“Extraño que todas las Navidades papi me llamaba por la mañana y me preguntaba que cómo estaba, me deseaba feliz Navidad y no poder tener eso esta Navidad fue extraño”, expresó.

Ana Beatriz Pérez, hija del cantante Rubby Pérez.Víctor Ramírez/LD

Ana Beatriz expresó que el canto y la sonrisa de su padre son algunas de las cosas que más extraña de él, además de que ha recibido el apoyo emocional de sus seres queridos en medio del luto.

La misa fue auspiciada por el sacerdote José Luis Lugo Dipré en la parroquia San Agustín, ubicada en el municipio de Haina (provincia San Cristóbal).