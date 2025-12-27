Servicio de E-ticket fue restablecido, informa la Dirección General de Migración

La Dirección General de Migración (DGM) informó a la población que, tras una falla técnica temporal en la página de acceso al llenado del E-ticket, el servicio ya ha sido restablecido por el equipo de tecnología de la institución.

En un comunicado, la DGM lamentó los inconvenientes causados por esta falla y agradeció la comprensión y paciencia de sus usuarios.

Asimismo, recordó que se autorizó transitoriamente a las líneas aéreas a abordar a los pasajeros de entrada y salida al país sin el llenado del documento, con el fin de minimizar el impacto en los usuarios.

“La DGM se compromete a seguir trabajando para brindar un mejor servicio al usuario y a mejorar continuamente sus procesos. Un informe técnico detallado será remitido al presidente de la República para conocimiento del caso”, destacó la entidad.

Previamente, Migración había reportado que desde las 5:00 de mañana de este sábado, trabaja en una falla técnica en los servidores de la institución.