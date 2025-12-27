Servicio de E-ticket fue restablecido, informa la Dirección General de Migración
"Un informe técnico detallado será remitido al presidente de la República para conocimiento del caso”, destacó la entidad.
La Dirección General de Migración (DGM) informó a la población que, tras una falla técnica temporal en la página de acceso al llenado del E-ticket, el servicio ya ha sido restablecido por el equipo de tecnología de la institución.
En un comunicado, la DGM lamentó los inconvenientes causados por esta falla y agradeció la comprensión y paciencia de sus usuarios.
Asimismo, recordó que se autorizó transitoriamente a las líneas aéreas a abordar a los pasajeros de entrada y salida al país sin el llenado del documento, con el fin de minimizar el impacto en los usuarios.
“La DGM se compromete a seguir trabajando para brindar un mejor servicio al usuario y a mejorar continuamente sus procesos. Un informe técnico detallado será remitido al presidente de la República para conocimiento del caso”, destacó la entidad.
Previamente, Migración había reportado que desde las 5:00 de mañana de este sábado, trabaja en una falla técnica en los servidores de la institución.