PN dice ha ejecutado "múltiples diligencias investigativas" sobre caso joven muerta en Los Guandules

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que las investigaciones relacionadas con la muerte de Perla Jokasta Pacheco, de 19 años, se encuentran avanzadas.

La joven perdió la vida en una tragedia ocurrida 26 de diciembre de 2025 después de recibir un disparo. El hecho sucedió en el sector de Los Guandules, una comunidad ubicada en el Distrito Nacional.

Pesqueira indicó que las autoridades han ejecutado múltiples diligencias investigativas, incluyendo entrevistas y análisis de evidencias, lo que ha permitido avanzar en el proceso de esclarecimiento del caso.

Asimismo, aseguró que en las próximas horas la institución estará ofreciendo una respuesta conclusiva, conforme al progreso de las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, unidades policiales se presentaron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona fallecida por impacto de bala, ocasionada por personas en proceso de identificación.

Según reportes, la hoy occisa viajaba en la parte trasera de una motocicleta junto al conductor y otra joven, quienes son entrevistados por las autoridades.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente, colectando un casquillo calibre .45.