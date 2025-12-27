Indomet pronostica lluvias débiles para este sábado en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este sábado se prevén campos nubosos generadores de lluvias débiles y dispersas sobre las provincias ubicadas en el litoral Atlántico.

El organismo también pronostica precipitaciones dispersas en algunos municipios de Monte Plata, El Seibo, Hato Mayo, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, entre otras de la Cordillera Central.

De acuerdo al Indomet, las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina, debido a la época del año (invierno) y al viento moderado de dirección noreste.

En un sector de la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo), la entidad recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.