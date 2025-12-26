Reportan 11 muertos en accidentes de tránsito entre el 23 y el 25 de diciembre

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, durante la primera fase del operativo navideño “Conciencia por la Vida”, se registraron 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos entre el 23 y 25 de diciembre.

De acuerdo con el boletín consolidado, en ese período se produjeron 118 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas. En los hechos estuvieron involucradas 94 motocicletas, además de vehículos livianos, atropellamientos, camionetas y jeepetas.

El COE precisó que, del total de fallecidos, cinco ocurrieron "dentro del dispositivo de seguridad vial" y seis fuera del mismo. En cuanto a los casos fatales, el reporte detalla que se vincularon seis muertes a motocicletas, cuatro a vehículos livianos y una a atropellamiento.

Dentro del dispositivo de seguridad vial (cinco fallecidos) el listado incluye un atropellamiento en la Autovía del Este (La Romana) y siniestros vinculados a motocicletas y vehículo liviano en puntos de Azua, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Fuera del operativo (seis fallecidos): el COE reportó casos en Villa Altagracia, Salcedo, Jarabacoa, la carretera Higüey–La Otra Banda, y Bonao, en hechos asociados a motocicletas y vehículos livianos.

En su balance, el COE indicó que, en comparación con el año pasado, esta primera fase del operativo registró una reducción de 8 por ciento en las fatalidades.

COE reporta seis fallecidos, y 131 intoxicados por alcohol durante últimas 24 horas Lea también