Policía Nacional y Ministerio Público investigan muerte de joven de 19 años en Los Guandules

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que falleció una joven de 19 años, a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, durante un hecho ocurrido la madrugada del viernes 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Perla Jokasta Santos Pacheco, quien fue localizada sin signos vitales sobre el pavimento de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en el referido sector.

De acuerdo con el informe preliminar, unidades policiales se presentaron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona fallecida por impacto de bala, ocasionada por personas en proceso de identificación. La hoy occisa, conforme los reportes preliminares, viajaba en la parte trasera de una motocicleta junto al conductor y otra joven, quienes son entrevistados por las autoridades.

Como parte del proceso investigativo, varias personas están siendo entrevistadas con el objetivo de recabar informaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente, colectando un casquillo calibre .45, el cual fue debidamente preservado como evidencia.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en desarrollo, y que se ofrecerán mayores detalles oportunamente, conforme avance el proceso y se obtengan resultados concluyentes.