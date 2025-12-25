Día soleado y temperaturas frescas para este jueves de Navidad

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que para este miércoles habrá un ambiente favorable para realizar actividades al aire libre, debido a una masa de aire con menor contenido de humedad, por lo que se observará un cielo soleado, poco nuboso y escasas lluvias.

El Indomet prevé algunos chubascos aislados sobre poblados cercanos a la Cordillera Central, como en Monseñor Nouel, La Vega, entre otras, especialmente durante la tarde.

El organismo informó que las temperaturas continuarán frescas y agradables, sintiéndose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina, debido a la época del año (invierno) y al viento moderado de dirección noreste.

“En la costa Atlántica, recomendamos a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, permanecer en puerto debido a viento fuerte y oleaje anormal. Mientras en la costa caribeña, recomendamos navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro”, recomendó la entidad.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 19 °C y 21 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.