COE reporta seis fallecidos, y 131 intoxicados por alcohol durante últimas 24 horas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que desde las 6:00 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana de este jueves 25 se han registrado 63 accidentes de tránsito que dejaron un saldo de seis personas fallecidas.

José Luis Germán Mejía, subdirector del COE, dijo en una rueda de prensa que de estos siniestros viales, 48 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos y tres fueron atropellamientos.

En tanto que las muertes se produjeron, uno dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo. De estos casos, tres fueron por motocicletas y tres por vehículos livianos.

El organismo indicó que brindaron atención a 131 personas intoxicadas por alcohol; de estas intoxicaciones nueve resultaron ser menores con edades comprendidas entre 3 y 17 años. También se atendieron 34 personas por intoxicación alimentaria.

Las provincias que más casos han reportado son: San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sostuvo que agentes han visitado 158 rutas terminales o paradas, donde se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales a 7,968 unidades de transporte público de pasajeros interurbano a nivel nacional.

En esos operativos, se realizaron 321 prueba de dopaje, para determinar que los conductores estuvieran actos para conducir las unidades de servicio público, de lo que 6 pruebas salieron positivas.

El Intrant ordenó la sustitución o reparación de: 795 neumáticos, 1,194 luces dañadas o rotas, 1,021cristales rotos o faltantes y 268 retrovisores faltantes; 197 limpia vidrios faltantes.

De igual forma, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), manifestó que ha realizado un total de 8,297 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 2,197 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 849 por transitar sin licencia o vencida, 662 por violar la luz roja, 641 por transitar sin seguro o vencido, 424 por transitar sin luces, además de haber retenido 706 motocicletas, 182 vehículos livianos, 221 vehículos pesados por transitar sin permiso, y realizar 10,085 asistencias viales a conductores y peatones.