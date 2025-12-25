Espacios recreativos del Distrito Nacional muestran ambiente familiar durante el 25 de diciembre

Después de la celebración de Nochebuena en República Dominicana, el 25 de diciembre se convierte en una nueva oportunidad para seguir compartiendo con la familia.

Por eso, para aprovechar la oportunidad de una fecha libre de la rutina diaria, las familias optan por visitar fuentes de entretenimiento. Una de ellas son los parques que este jueves recibieron las risas, los juegos y las celebraciones de los visitantes en el día de la conmemoración del nacimiento de Jesús.

Este panorama se pudo constatar en los parques Mirador Sur, Iberoamérica y la Plaza Güibia, lugares que permiten que las personas disfruten de instantes agradables.

"Venir al Mirador Sur el 25 de diciembre es como quedarte en casa. Es un área donde uno se siente bien al venir con la familia. Es una bendición venir aquí un 25 de diciembre", indicó Ángel Almonte, un ciudadano que decidió visitar el sitio junto a sus amigos.

Reporteros de Listín Diario observaron a personas realizar ejercicios, pasear a sus mascotas, deleitarse con picnics o solo sentados escuchando música y disfrutando de una reunión con conocidos.

Personas realizan distintas actividades dentro del Parque Mirador Sur.Denio Jiménez

Ese fue el caso de Juan Carlos Tamarez, un locutor que decidió asistir al centro de recreación para compartir junto a sus hermanas y sobrinos.

"Yo ando con personas que tenía seis meses que no las veía. Uno puede optar por otros lugares, pero nosotros vinimos aquí porque entendemos que podemos pasar un momento en familia, esos momentos que se han perdido durante el año se pueden recuperar aquí", dijo Tamarez.

El hombre agregó que los visitantes se han comportado a la altura y eso ha provocado una situación sin ningún disturbio.

Encuentro con la naturaleza

Por otro lado, el Parque Iberoamérica, ubicado entre las avenidas Simón Bolívar y Pedro Henríquez Ureña, sirve como un reencuentro con la naturaleza para los visitantes durante las festividades decembrinas.

Dentro del lugar se pudo contemplar a cientos de familias disfrutar de paseos en bicicletas y patinetas. Además, la práctica de voleibol y fútbol eran las predominantes.

Conforme a la doctora Mircia Pacheco, el lugar brinda "mucha tranquilidad, mucha paz".

"El disfrutar de la naturaleza es una ventaja para todos, tanto para los niños como para los adultos. Alejarse de los medios audiovisuales por un rato es un medicamento genial para el alma", expresó Pacheco, que se desempeña como psiquiatra y suele despejarse en el centro.

Asimismo, Yoniris Cabral, una mujer que suele asistir al lugar con frecuencia, asimiló que para ella es un momento reconfortante.

"Es un sitio bastante seguro, bastante familiar y un día como hoy es bastante divertido venir. Es un lugar que se siente bien, incluso, puedes observar muchos animales y divertirte; al final conectas con la naturaleza", afirmó la joven.

Familias reunidas dentro del Parque Iberoamérica.Denio Jiménez

Frente al mar

La Plaza Güibia fue el último sitio de ocio frecuentado por periodistas de este medio y dentro de los alrededores del espacio existía una gran abundancia de familias de diversas partes del Gran Santo Domingo.

José Ángelo, un residente de Santo Domingo Norte, comentó que ir a Güibia es encontrar la forma para despejarse.

"Me la paso bastante bien aquí con mi familia, uno despeja la mente estando aquí. Aquí no tienes temor de que un vehículo choque a tus hijos, eso lleva a que uno la pase bastante bien", aseveró.

El mar, las casetas comerciales y algunos niños que sobrevolaban cometas, se combinaron para mantener en el entorno un ambiente dinámico y atractivo.

La Plaza Güibia recibe a cientos de personas que disfrutan realizando distintas actividades frente al Mar Caribe.Denio Jiménez

En ese aspecto, para Gerson Frías ir a Güibia es encontrar un lugar para "despejar la mente", algo que ha realizado constantemente a través de los años.

"Es primera vez que vengo aquí a Güibia, pero realmente siempre busco un ambiente tranquilo para pasarla con mi familia en estas fechas", dijo el hombre que estaba acompañado por sus familiares.