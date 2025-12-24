Las mochilas, maletas y sonrisas abundan en las distintas paradas del Gran Santo Domingo

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 24 de diciembre, cientos de pasajeros arribaron a las distintas paradas de autobuses del Gran Santo Domingo con miras a dirigirse a distintos puntos del país.

Las maletas, mochilas y sonrisas eran las protagonistas entre las personas que esperaban los distintos vehículos para movilizarse hacia a varias comunidades de la nación.

Las razones de los viajeros eran las mismas: compartir con sus familiares y tener la oportunidad de coincidir en otra fecha de festividades navideñas.

En ese sentido, las estaciones de transporte con rumbo a la región Norte o Cibao, ubicadas en el Kilómetro 9 de la autopista Duarte, presentaron una gran presencia de pasajeros, conforme constataron periodistas de Listín Diario.

"Nos dirigimos a pasar un tiempo con la familia, algo que nos hacía falta. Nosotros vamos a juntarnos porque la familia suele tener turnos para realizar la cena navideña", expresó Melanie Jiménez, una joven proveniente de la provincia Monte Plata.

Jiménez aseveró que sus familiares suelen reunirse en diversas casas por motivos de las celebraciones decembrinas y que está vez la agraciada de recibir a los familiares fue la hermana de su madre que reside en Salcedo (provincia Hermanas Mirabal).

Las rutas más concurridas eran las de Salcedo, Cotuí, San Francisco de Macorís y Bonao.

No obstante, choferes de algunos rumbos del Cibao indicaron que no hay tanta presencia de viajantes. Además, asimilaron que la asistencia dentro del paraje podría aumentar después del mediodía.

Situación del Este y Sur

Las estaciones de transporte con dirección a la región Sur, ubicadas en la avenida Duarte de esta capital, mostraron realidades distintas.

San Juan de la Maguana y Barahona no presentaban la visita de una multitud de personas. Incluso, los vehículos encargados de los viajes se encontraban con cuatro o cinco personas a bordo.

"Lo que pasa es que todavía hay mucha gente trabajando y la mayoría de personas se fueron ayer. Creo que a partir del mediodía las cosas podrían cambiar", indicó Oriana Melo, una mujer que trabaja en Santo Domingo, pero suele estar con su familia en San Juan durante las festividades.

Encargados de ambos trayectos revelaron que es una situación que suele empeorar con el paso de los años, debido a la "situación y otros factores".

No obstante, en la calle Duarte, donde se encuentran las paradas de Banica, Vallejuelo y Elías Piña, existía una gran afluencia, muchas iban en busca de volver a sus comunidades luego de varios años.

Ese era el caso de Fernery Encarnación, que se dirigía Vallejuelo (provincia San Juan) para pasar Nochebuena y Año Nuevo con sus conocidos, entre ellos su hermana; con la cual no comparte desde hace ocho años.

"Primera vez que viajo el 24 de diciembre. Lo hago porque mi familia estará allá y volveré a ver a mi hermana luego de ocho años. Siento que será un reencuentro muy emotivo con ella", expresó.

Por otro lado, diversas rutas del Este con destino a San Pedro, Higüey, La Romana, Bávaro y Punta Cana, exhibieron gran presencia de personas.

Según Jesús Manuel Cuevas, chofer del grupo Aptpra, existe un gran movimiento por parte de los pasajeros, lo que provoca un aumento en los viajes. Cuevas agregó que los traslados han venido de manera constante desde Higüey y Punta Cana.

El hombre culminó enviando un mensaje a cada uno de los encargados de guiar vehículos durante este periodo del mes de diciembre.

"Es mejor perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Recuerden tomar mucha precaución para evitar llevarle luto a la familia en esta época de armonía y regocijo", finalizó.