Los Precios de la carne y el arroz complican la cena navideña a millares de dominicanos

La navidad se caracteriza por las cenas navideñas llenas de platos típicos como el cerdo y el arroz navideño.

Pero los precios de los insumos para navidad van en aumento y se vaticinan más alzas, según los comerciantes de los mercados de la avenida Duarte y el sector Villa Consuelo.

Los vendedores

Aunque varios dijeron que los alimentos se mantienen estables, la mayoría coincidió en que los productos están muy caros y si no aumentan los precios no tienen ganancias.

Leonardo, empleado de un negocio de venta de carne, dijo a Listín Diario lo siguiente: "Tenemos esperanza de que venga más gente, esto empieza la otra semana porque ahora la venta está floja, pero aun así vendemos un poco".

Mientras Pedro, dueño de un puesto de granos como maíz y habichuelas, dijo que al arroz se le está ganando cinco pesos.

Precio del arroz.Denio jiménez

"Todo caro y la venta floja, al arroz yo le estoy sacando 5 pesos porque si uno cambia el precio la gente se queja, pero tampoco podemos perder todo, estamos es una gran crisis, la tradición se a perdido", se lamenta.

Alex de la Rosa, dueño de un puesto de verduras y vegetales como zanahoria y ajíes, nos contó su perspectiva a solo días para el 24 día de Nochebuena.

“Bueno, la Navidad ahora va marchando entre lo que cabe. Ni muy bien, pero tampoco mal. Es normal, es un indicador de cómo está la economía. Hay productos que han aumentado su precio”.

Qué dicen los clientes

En el recorrido por los mercados, el equipo de Listín Diario converso con varios compradores sobre la situación de los precios, la abundancia de productos y la poca presencia de clientes.

Mercado de Cristo rey.Denio

La señora Livia es una clienta regular del mercado de Cristo Rey, va todas las mañanas y dijo que los precios de la carne han subido demasiado.

“La carne de pollo subió y está difícil. El pollo yo lo estaba comprando a 80 pesos en la pollera y está a 95 y a 100. O sea que está muy caro. Y la carne de cerdo subió bastante. Las carnes subieron todas”, dijo.

Yolandi Cordero compra sus alimentos en Villa Agrícolas y nos contó que todo se ha complicado con los costos y para empeorar la situación no le han depositado en dinero correspondiente en la tarjeta del gobierno.

“Comprar es un lio ahora mismo, hay que hacer malabares con el dinero, yo tengo la tarjeta del gobierno y no me llega el dinero, yo he ido y no me resuelven, no sé si es robándose el dinerito de uno comer, pero comprando así una está fea pa' la foto”, dijo.

Precios:

En Villa Agrícolas, la libra de chuleta a 115 pesos; la de longaniza a 75 pesos; el salami a 275 pesos; el cartón de huevo entre 150 y 200 pesos; a 175 pesos la libra de res; el cerdo entre los 125 y 135 pesos; la cebolla a 50 pesos; las verduras a 50 pesos; las habichuelas rojas y negras están entre los 60 y 75 pesos y el arroz está a 35 pesos.

El mercado de Villa Consuelo: Cebolla blanca a 60 pesos; el cerdo a 150 pesos; la costilla fresca a 190 y la costilla ahumada a 200 pesos; el pollo está a 95 pesos; el paquete de verdura está a 100 pesos; los tomates y el ají se encuentra 50 pesos; una berenjena cuesta 20 pesos, los limones y las naranjas están a 45 pesos la libra.

El mercado de Cristo Rey: El ají morrón está a 180 pesos la libra; el pollo esta entre los 95 y 100 pesos, el cerdo a 170 y el arroz oscila entre los 30 y 35 pesos.