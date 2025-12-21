Horas en el tapón vehicular en el kilómetro 9 irrita a decenas de personas

La continuidad de los trabajos del puente peatonal que se construye en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, ha generado una fuerte congestionamiento de vehículos en la zona, debido al cierre del elevado en sentido Este-Oeste.

Conductores y ciudadanos que van como pasajeros o en vehículos propios, calificaron como "caótica" la situación, ya que que se desplazan por la zona y han reportado largas filas y lentitud en el desplazamiento, así también vehículos recalentados, señalando que la congestión se extiende por varios kilómetros.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto al Instituto Nacional de Tránsito y transporte terrestre (Intrant), mantienen las labores correspondientes a esta etapa del proyecto, enfocadas en la organización del perímetro y la habilitación de espacios seguros.

De acuerdo con encargados de la obra, en esta fase se están tomando medidas del perímetro y adecuando áreas tanto para peatones como para vehículos, con el objetivo de evitar que las personas tengan que atravesar las vías y reducir los riesgos en este punto de alto tránsito.

Debido a los trabajos, el tránsito está siendo canalizado por rutas alternas debidamente señalizadas, entre ellas la avenida John F. Kennedy, la avenida de Los Próceres y la avenida Gregorio Luperón, con apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Fuerte congestión vehicular por continuidad de trabajos del nuevo puente peatonal en el kilómetro 9Denio

No obstante, otros consideran que, aunque la situación resulta incómoda, la obra representa un avance necesario, al tratarse de un proyecto que busca mejorar la seguridad vial.

Puente peatonal en el kilometro 9.Denio

Estos ciudadanos llamaron a la población a mantener la paciencia y recordaron que las autoridades habían informado previamente sobre los cierres y desvíos.