Organizaciones comunitarias respaldan instalación de planta para manejo de residuos en La Cuaba

Las organizaciones comunitarias y sociales de la comunidad La Cuaba brindaron ayer su apoyo a la instalación de una planta industrial de reciclaje y valorización de residuos sólidos en esa localidad, desmintiendo que se trate de un vertedero, como se ha difundido en distintos espacios.

Entre los organismos que participaron en una rueda de prensa para fijar su posición al respecto estuvieron la junta de vecinos del sector, la Fraternidad de Pastores, el Club de Madres y la Asociación de Padres, Madres y Tutores (APMAE).

Indicaron que han recibido explicaciones técnicas detalladas sobre el proyecto, sus procesos operativos y los mecanismos de control ambiental que se aplicarían durante su funcionamiento.

De acuerdo con los representantes comunitarios, el proyecto incluye medidas específicas para evitar así la contaminación ambiental y cuidar la salud de los residentes, así como acciones orientadas a conservar la calidad de vida en todo el entorno de La Cuaba, comunidad donde, aseguraron, han vivido y trabajado por décadas.

Durante el proceso de diálogo e información, las organizaciones expresaron su apoyo a la instalación de la planta al considerar que se trata de un proyecto que tiene como objetivo brindar valor a la zona y promover el ordenamiento ambiental.

Asimismo, destacaron que el proyecto podría producir una cantidad importante de empleos directos e indirectos, convirtiéndose así, según expresaron, en "una oportunidad real de desarrollo económico y social para los residentes de La Cuaba."

Durante la rueda de prensa en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), los líderes comunitarios de La Cuaba lamentaron que se hayan promovido protestas en contra del proyecto por parte de grupos que, según indicaron, no han participado en las explicaciones técnicas ni conocen el alcance real de la iniciativa. Sin embargo, defendieron el derecho de los ciudadanos a oponerse, pero rechazaron la distribución de informaciones que no cuenten con apoyo técnico, así como la manipulación del proyecto, insistiendo en que no se trata de un vertedero.

Las organizaciones también llamaron la atención sobre la postura del director municipal de La Cuaba, Carlos Julio Montaño Ureña, recordando que en el año 2021 firmó un documento de no objeción al uso de suelo relacionado con este proyecto, por lo que expresaron sorpresa ante su participación en protestas contrarias a la iniciativa.

Precisaron que la coherencia y la transparencia son valores fundamentales en la función pública y que la comunidad merece una explicación clara sobre las razones técnicas que habrían motivado ese cambio de posición por parte de la autoridad municipal.

Reiteraron que su posición inicial no responde a intereses particulares, sino a la responsabilidad de quienes viven en La Cuaba y apuestan por un futuro ordenado, seguro y con oportunidades, exhortando a que el debate se mantenga basado en información, respeto y honestidad.