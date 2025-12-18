La CNTU confirma aplicación de pruebas antidopaje a sus choferes

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció que también ha comenzado con la jornada de detección ante sustancias prohibidas entre los conductores de este organismo, tras las pruebas de antidopaje que ya ha venido elaborando la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) a todos sus choferes.

Williams Pérez Figuereo, presidente de la CNTU, confirmó que ya varios conductores se han sometido a pruebas de antidoping como parte de una evolución preventiva orientado a asegurar la seguridad vial y poder garantizar un servicio de transporte más seguro para los viajeros.

De acuerdo con la información ofrecida, hasta el momento se han realizado 80 pruebas de antipong a choferes a conductores que pertenecen a la CNTU, de las cuales dos resultaron positivos al consumo de sustancias prohibidas.

Figuereo explicó que estas actividades forman parte de una política de control interno que busca poder distinguir y corregir todas las conductas que puedan poner en riesgo la vida de los viajeros.

Asimismo señaló que "estas pruebas se están llevando en conjunto de la coordinación con las autoridades correspondientes, mostrando así una muestra de colaboración y disposición a colaborar con los organismos del Estado en la lucha contra el uso de drogas en el transporte público."

Ampliarán jornadas en febrero

Destacó que para el mes de febrero del año entrante se tiene visto continuar con nuevas jornadas de pruebas antidoping, ampliando el número de choferes evaluados dentro de la organización.

Indicó que la CNTU mantiene el compromiso de aplicar medidas merecidas en los casos que resulten positivos, priorizando así la prevención, orientación y el cumplimiento de estas normas establecidas.

Las autoridades y las organizaciones del transporte coinciden en que la aplicación de pruebas antidopaje constituye un paso clave para reforzar la seguridad vial y generar mayor confianza en el sistema de transporte colectivo.