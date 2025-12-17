Policía busca a hombre acusado de violar la Ley 50-88 y otros delitos

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó que busca activamente a un hombre, quien es requerido por la justicia por presuntas violaciones a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 631-16 del Código Penal Dominicano.

Se trata de Frankie Pietri Sepúlveda, quien, según el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, es solicitado mediante la orden de arresto No. 00399-2017, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por infringir los artículos 5-A, 58 letra A, 59 párrafo I, 60, 61, 75 párrafo III, 85 letras B, C, D y E, 86 y 88 de la Ley 50-88.

Las autoridades afirmaron que el prófugo es considerado fuertemente armado y peligroso, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturarlo y a suministrar cualquier información que facilite su localización a través de los canales oficiales de la Policía Nacional.

La institución del orden reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.