Más de 230 mil pasajeros han ingresado al país por el AILA en los primeros días de diciembre

En los primeros quince días del mes de diciembre, más de 230 mil pasajeros han ingresado a la República Dominicana a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, según datos ofrecidos por Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), como parte del aumento del flujo de viajeros por las festividades navideñas.

De acuerdo con la empresa concesionaria, el 80 % de los viajeros que han llegado al país en este período corresponde a dominicanos ausentes que retornan desde el extranjero para reencontrarse con sus familiares y celebrar la Nochebuena y el Año Nuevo en su tierra natal.

Los vuelos comerciales proceden, en su mayoría, de ciudades de Estados Unidos y de varios países europeos donde reside una amplia comunidad dominicana que, como cada año, aprovecha la temporada navideña para regresar al país.

Luis López, director corporativo de Aerodom, informó que en los primeros 16 días de diciembre se han movilizado más de 230 mil pasajeros en diversas operaciones aéreas, provenientes principalmente de Estados Unidos y otras naciones.

No obstante, indicó que el mayor volumen de llegadas se espera para la próxima semana, en vísperas de la celebración de la Nochebuena, cuando se produce el retorno masivo de dominicanos desde el exterior.

Según las proyecciones de Aerodom, durante toda la temporada navideña se prevé la movilización de más de 500 mil pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en su mayoría dominicanos residentes en Estados Unidos y otros países del mundo.

Con el incremento del flujo de viajeros, también se han registrado quejas relacionadas con retrasos en la entrega de equipajes por parte de algunas aerolíneas.

Aunque estas reclamaciones habían disminuido en semanas anteriores, han vuelto a resurgir debido al aumento significativo de pasajeros que se registra desde inicios de diciembre.

Las autoridades atribuyen la alta afluencia de viajeros, en parte, a las facilidades aduanales otorgadas este año por el Gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), que permite a los viajeros traer libres de impuestos regalos y artículos por un valor de hasta 5,500 dólares. La medida beneficia a los dominicanos con más de seis meses sin ingresar al país.

Cada día arriban al AILA hasta 100 vuelos, principalmente desde Estados Unidos, Puerto Rico y otras naciones. Las aerolíneas han sido autorizadas a habilitar espacios adicionales para el manejo del considerable volumen de equipajes transportados por los pasajeros

Entre las principales aerolíneas que operan estas rutas figuran American Airlines, Copa Airlines, Delta, JetBlue, Spirit, United Airlines, Iberia, Air Europa y Air France

A diario, los pasillos y áreas comunes del aeropuerto se ven abarrotados por familiares y amigos que acuden a recibir a sus seres queridos. Abrazos, sonrisas y felicitaciones se mezclan a la salida de la terminal, convirtiendo el lugar en un verdadero hormiguero humano, reflejo del espíritu festivo de la época.

Aumentan la seguridad

Ante el incremento de pasajeros, los controles de seguridad en el perímetro del aeropuerto y en la Ruta 66, que conduce a la terminal, han sido reforzados.

Las autoridades informaron que se ha implementado un patrullaje especial las 24 horas del día, desde la Ruta 66 hasta el interior del aeropuerto, para garantizar la seguridad de los viajeros tanto en horario diurno como nocturno

Asimismo, se ha integrado personal de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado como apoyo en las labores de vigilancia y patrullaje.