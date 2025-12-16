Policía pone en condición de retiro a 535 oficiales superiores, subalternos, alistados y asimilados

La Dirección General de la Policía Nacional informó que un total de 535 miembros de la institución, incluyendo coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primeros y segundos tenientes, alistados y asimilados, fueron puestos en honrosa condición de retiro, tras haber cumplido el tiempo reglamentario de servicio en la entidad del orden.

De acuerdo a un comunicado de la entidad, 504 de los miembros solicitaron su retiro de manera voluntaria, conforme a las disposiciones legales vigentes, incluyendo en algunos casos el ascenso al grado inmediato superior.

Los 31 restantes fueron retirados por antigüedad en el servicio, edad reglamentaria o permanencia en el grado, según lo contemplan las normativas institucionales.

La Policía Nacional resaltó que estas acciones forman parte de los procesos regulares de renovación, fortalecimiento y dignificación del personal, garantizando el reconocimiento a los años de servicio prestados por sus miembros y reafirmando su compromiso con el respeto a los derechos adquiridos del personal policial.

Entre estos, se encuentran los primeros tenientes: Dany Márquez Mora, Henry Ernesto Martínez Mejía, Ernesto Medina Feliz, Julio Cesar Medina Medina, Norvel Realler Medrano Medrano, Cluny Vertilio Mella Ortiz, Estibenson Mercedes Soriano, Wily Alexander Minaya Soriano, Pason Montero Encarnación, entre otros.

Los coroneles Beris H. Alcántara Feliz, Jorge Luis Cordero Montes de Oca, Jorge García Lebron, Rafael A. Núñez Contreras, Cristóbal Segura Medina, Ramón E. Acosta Domínguez.

Asimismo, los teniente coronel Ramón Aquino Lora, Santiago Castro Mercedes, Martha Frias Gonzales, Jorge Mercedes Pérez, José Tapia Meran, y Cesar Puello Colon.

A continuación el documento completo con los retiros.