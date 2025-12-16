A la justicia acusado de envenenar perros

El ciudadano Marino Castro, acusado de envenenar varios perros en la urbanización Máximo Gómez, en Villa Mella, fue detenido desde el pasado miércoles, y este lunes le fue conocida la medida de coerción ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, oficina judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este (SDE).

El tribunal dispuso como medida presentación periódica, sin que esto implique, bajo ninguna circunstancia, la conclusión del proceso judicial. La información fue dada a conocer por la Fundación LASO, a través de su Consejo de Defensa de los Animales.

La entidad aclaró que la imposición de una medida de coerción es solo una etapa inicial del proceso penal, y que el caso continuará su curso conforme a los mecanismos que establece la justicia dominicana.

Durante la audiencia, el imputado manifestó arrepentimiento y pidió perdón a los familiares y comunitarios afectados por la muerte de los perros. No obstante, la fundación enfatizó que las declaraciones personales del acusado no detienen ni sustituyen la acción penal, y que los hechos deben ser conocidos en profundidad por un tribunal de fondo.

El proceso legal es encabezado por el bufete Ariza & Asociados, miembro del Consejo de Defensa de los Animales de entidad y es llevado directamente por el abogado José Ariza Jr., quien ha dado seguimiento al expediente desde su inicio.

La fundación informó que el siguiente paso será solicitar formalmente la apertura de juicio de fondo, con el objetivo de que el caso sea debidamente ventilado, se valoren todas las pruebas y se establezcan responsabilidades conforme a la Ley 248-12.