En un tramo del Malecón se origina tapón por reductores

Un tramo del Malecón de Santo Domingo se convirtió este viernes en el epicentro de un conflicto vial, luego de que las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) iniciaron trabajos en unos reductores de velocidad que fueron colocados próximo al Parque Eugenio María de Hostos.

En lo que parecía ser una solución para, supuestamente, reducir los accidentes de tránsito que se producen en la zona, terminó de una ola de críticas por parte de la población y recientemente derivó en episodios de descontrol y desacato contra la autoridad, cuando conductores molestos removieron letreros que impedían la circulación en el tramo comprendido entre las calles Presidente Vicini Burgos y Palo Hincado.

Este medio consultó con algunos de los conductores, previo al momento de remoción de las estructuras metálicas que impedían el paso, acerca de las medidas tomadas por las autoridades, a los que respondieron “ningunas”.

Una, dos y hasta tres horas reportaron los conductores molestos estar estancados en un tapón en la referida zona, luego de las autoridades impedir el paso por los trabajos de modificación. “Aquí no se ha aparecido ninguna autoridad a explicar nada”, expresó conductor indignado.

Tras varias horas parados, unas dos personas arrebataron a la fuerza los letreros que impedían el paso próximo a las obras, desatando así el caos vehicular desenfrenado tratando de llegar a sus destinos.

Entre los huecos liberados tras las estructuras metálicas removidas y sobre las aceras próximas, se fueron moviendo los vehículos que mantenían varias horas detenidos, ante la imposibilidad de las autoridades de reaccionar ante ello.

Independientemente de esto, la zona exacta donde está la obra no fue alterada o transitada por los conductores que irrumpieron los espacios delimitados por las autoridades.

El jueves el Intrant publicó un post en sus redes anunciando que a partir de las 9 de la noche y hasta la mañana de este viernes, se iba a restringir temporalmente la circulación en la avenida George Washington (Malecón).