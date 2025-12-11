Investigan tiroteo que dejó tres personas heridas en barrio Simónico, Villa Duarte

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que dos mujeres y un niño de 10 años resultaron heridos de bala este jueves, durante un hecho registrado en el barrio Simónico, sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 7:00 de la noche, dos hombres aún en proceso de identificación se desmontaron de una yipeta de negra y realizaron múltiples disparos en dirección a un establecimiento improvisado tipo paletera, donde se encontraban las personas afectadas.

Los heridos fueron trasladados a un centro de salud, donde reciben atenciones médicas.

Los heridos fueron identificados como: Marie Benítez Rodne, nacional haitiana, de 47 años; María Mercedes Arias Amador, de 63, y el niño Josué Rodne, de 10. Este último, se encuentra en estado delicado.

En el lugar del hecho fueron colectados nueve 9 casquillos calibre .45, 1 casquillo 9mm y un proyectil impactado, los cuales serán analizados por la Policía Científica como parte del proceso investigativo.

Asimismo, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizan levantamientos de la escena, entrevistas a testigos y depuración de cámaras de seguridad en las áreas próximas, con el propósito de identificar y apresar a los responsables del ataque.