Reductores de velocidad crean tapones en el Malecón de Santo Domingo

Reductores de velocidad construidos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ocasionan en taponamiento en el Malecón de Santo Domingo, frente al parque Eugenio María de Hostos.

El ingeniero Joel Gneco Gross, director de Tránsito y Vialidad del Intrant, manifestó que las calzadas elevadas colocadas en toda la avenida cumplen el objetivo de que los vehículos reduzcan la velocidad y evitar accidentes mortales.

En toda la avenida se encuentran 15 reductores de velocidad; de estos, seis son calzadas elevadas y los demás estarán entre vibraline y señales verticales de reducción de velocidad.

Según el ingeniero Gneco Gross, las calzadas contarán con varios tamaños, dependiendo de su necesidad en cada punto, y estos están construidos especialmente para personas discapacitadas; su tamaño es el de la acera.

Reductores de velocidad construidos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el malecón de SD.leonel matos/ld

Las calzadas elevadas están ubicadas por el frente de la plaza Juan Barón, Fray Antón de Montesinos, entre los hoteles Jaragua y Sheraton, Playa Guibia, en medio de Caribbean Cinemas, Club de los Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Malecón Center, y el último estará en medio del Banco Agrícola, Ministerio de Relaciones Exteriores y avenida Alma Mater.

“Se estudió que había una alta tasa de atropellamientos, había una alta tasa de siniestros en la cual el factor principal era la alta velocidad y que nadie estaba cumpliendo la ordenanza 06/2020, que dice que de la avenida Jiménez Moya hacia el Malecón, la velocidad máxima es 35 kilómetros por hora”, indicó.

Gneco Gross dijo que los conductores, a pesar de las señalizaciones que se encuentran próximas al calzado y otros reductores de velocidad, extienden hasta los 60 kilómetros por hora en un tramo de 35 kilómetros por hora, colocando en peligro a los ciudadanos que estén transitando en la zona.

Motivos de la colocación

El funcionario del Intrant dijo que de acuerdo con los registros oficiales, en los últimos tres años el Malecón ha concentrado al menos 20 accidentes graves, con un saldo de 11 personas fallecidas y 41 personas lesionadas, cifras que evidencian un patrón de riesgo sostenido que hacía impostergable una actuación técnica y preventiva.

Estas estadísticas adquieren mayor relevancia al tratarse de una vía utilizada a diario por familias, niños, deportistas, adultos mayores, trabajadores y turistas nacionales y extranjeros, en un entorno que históricamente ha sido asociado al esparcimiento, la recreación y la actividad turística.

Gneco Gross informó que el proyecto fue diseñado tras analizar los tramos con mayor recurrencia de accidentes, e incluye acciones orientadas a reducir la velocidad y reorganizar la circulación.

Las instalaciones y los siniestros

Entre las acciones tomadas se encuentran la instalación de 170 nuevas señales verticales y 700 metros de bandas sonoras (vibralines). Se colocaron 10,500 metros lineales de marcas viales y se habilitaron cruces peatonales elevados en los puntos de mayor riesgo.

Las proyecciones técnicas indican que estas medidas permitirán reducir de manera significativa la ocurrencia de siniestros, con un impacto estimado de al menos dos vidas salvadas por año y alrededor de nueve lesiones graves evitadas.