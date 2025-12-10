Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

"¡Yanquis fuera de Quisqueya!": La CNP pide el retiro inmediato de las tropas estadounidense del país

Manifestación en contra de la presencia de tropas norteamericanas en el país

Arianna Carolina Pérez Mercedes
Santo Domingo, RD

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Nacional contra la Guerra, la Coordinadora Popular Nacional (CPN) se manifestó este miércoles para expresar su rechazo a la presencia de tropas norteamericanas en el país, calificando esta acción como una violación a la soberanía nacional.

En la manifestación realizada en el Parque Independencia Jovanny Félix, representante del CPN, cuestionó al Gobierno y al presidente Luis Abinader, asegurando que la ciudadanía está exigiendo el retiro inmediato de las tropas militares.

“Están ocupando el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, y esto es totalmente inconstitucional. No importa cuántos decretos firme el presidente, sigue siendo una violación a la autodeterminación del pueblo dominicano”, expresó.

Asimismo, también criticó que el país esté siendo utilizado como plataforma para acciones contra otras naciones del Caribe y América Latina. 

“Es una vergüenza que el Gobierno dominicano preste nuestro territorio para agresiones del imperialismo. Hoy es Venezuela, mañana será Cuba, Colombia, Honduras o Nicaragua ”, agregó.

Miembros del CPN y dirigentes de otras organizaciones presentes en la manifestación, afirmaron que el Gobierno dominicano ha convertido al país "en una colonia militar de Estados Unidos" permitiendo la presencia de tropas y la utilización de puertos, aeropuertos e infraestructuras nacionales para operaciones militares que, según la organización, buscan repetir en Venezuela los mismos patrones de destrucción aplicados antes en Libia, Siria e Irak.

"República Dominicana no es una base militar de Estados Unidos", expresaron los miembros de la CPN, señalando que ningún acuerdo o decisión del Poder Ejecutivo puede colocar al país como plataforma de agresión contra naciones hermanas como Venezuela, Colombia o México sin violar las leyes locales, el derecho internacional y la voluntad popular.

La organización advirtió que, de producirse ataques desde territorio dominicano, la Armada Bolivariana tendría derecho a responder en legítima defensa, situación que, según afirmó, pondría en riesgo vidas dominicanas y desestabilizaría la paz del Caribe y de toda América Latina. 

"Luis Abinader ha embarcado a la nación en una guerra que no es nuestra", afirmaron, calificando la situación como "un atropello inaceptable" que debe ser detenido.

La CPN hizo un llamado al pueblo dominicano y a las organizaciones sociales, patrióticas y soberanas a movilizarse en defensa de la dignidad nacional y contra las acciones "entreguistas" del Gobierno.

Señaló que solo pueblo quien puede detener esta política y defender el derecho a vivir en paz, sin dominación imperial y sin agresiones contra países hermanos.

En el encuentro participó Narciso Isacondo quien es dirigente de la Fuerza Camañista, Virtudes Álvarez miembro de la (CPN) y Héctor Turví coordinador nacional de la(CPN).

La declaración cerró con mensajes contundentes: "¡Fuera yanquis del Caribe!", “No a la guerra” , "iYanquis fuera de Quisqueya!, “Fuera manos yanquis del Caribe”, “No más intervención en el Caribe"  y el recordatorio de que "El Caribe es zona de paz”.

Arianna Carolina Pérez Mercedes

Arianna Carolina Pérez Mercedes

