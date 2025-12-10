"¡Yanquis fuera de Quisqueya!": La CNP pide el retiro inmediato de las tropas estadounidense del país

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Nacional contra la Guerra, la Coordinadora Popular Nacional (CPN) se manifestó este miércoles para expresar su rechazo a la presencia de tropas norteamericanas en el país, calificando esta acción como una violación a la soberanía nacional.

En la manifestación realizada en el Parque Independencia Jovanny Félix, representante del CPN, cuestionó al Gobierno y al presidente Luis Abinader, asegurando que la ciudadanía está exigiendo el retiro inmediato de las tropas militares.

“Están ocupando el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, y esto es totalmente inconstitucional. No importa cuántos decretos firme el presidente, sigue siendo una violación a la autodeterminación del pueblo dominicano”, expresó.

Asimismo, también criticó que el país esté siendo utilizado como plataforma para acciones contra otras naciones del Caribe y América Latina.

“Es una vergüenza que el Gobierno dominicano preste nuestro territorio para agresiones del imperialismo. Hoy es Venezuela, mañana será Cuba, Colombia, Honduras o Nicaragua ”, agregó.

Miembros del CPN y dirigentes de otras organizaciones presentes en la manifestación, afirmaron que el Gobierno dominicano ha convertido al país "en una colonia militar de Estados Unidos" permitiendo la presencia de tropas y la utilización de puertos, aeropuertos e infraestructuras nacionales para operaciones militares que, según la organización, buscan repetir en Venezuela los mismos patrones de destrucción aplicados antes en Libia, Siria e Irak.

"República Dominicana no es una base militar de Estados Unidos", expresaron los miembros de la CPN, señalando que ningún acuerdo o decisión del Poder Ejecutivo puede colocar al país como plataforma de agresión contra naciones hermanas como Venezuela, Colombia o México sin violar las leyes locales, el derecho internacional y la voluntad popular.

La organización advirtió que, de producirse ataques desde territorio dominicano, la Armada Bolivariana tendría derecho a responder en legítima defensa, situación que, según afirmó, pondría en riesgo vidas dominicanas y desestabilizaría la paz del Caribe y de toda América Latina.

"Luis Abinader ha embarcado a la nación en una guerra que no es nuestra", afirmaron, calificando la situación como "un atropello inaceptable" que debe ser detenido.

La CPN hizo un llamado al pueblo dominicano y a las organizaciones sociales, patrióticas y soberanas a movilizarse en defensa de la dignidad nacional y contra las acciones "entreguistas" del Gobierno.

Señaló que solo pueblo quien puede detener esta política y defender el derecho a vivir en paz, sin dominación imperial y sin agresiones contra países hermanos.

En el encuentro participó Narciso Isacondo quien es dirigente de la Fuerza Camañista, Virtudes Álvarez miembro de la (CPN) y Héctor Turví coordinador nacional de la(CPN).

La declaración cerró con mensajes contundentes: "¡Fuera yanquis del Caribe!", “No a la guerra” , "iYanquis fuera de Quisqueya!, “Fuera manos yanquis del Caribe”, “No más intervención en el Caribe" y el recordatorio de que "El Caribe es zona de paz”.