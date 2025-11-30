“Entraron sin avisar…”: Testimonios de afectados de desalojo en Los Frailes

Familias residentes en la Urbanización Jericó, ubicada en Los Frailes, Santo Domingo Este, sufrieron las consecuencias del desalojo y destrucción de viviendas realizado por agentes policiales durante la mañana del pasado sábado.

"Entraron sin avisar. Ellos entraron tumbando todo desde las 5:00 a. m. y habiendo un niño ahí... Se nos llevaron todo. Andaban 'tígueres' con cuchillos saqueando toda la casa. A la mujer de ahí, por ejemplo, le tumbaron la casa; ella tiene tres muchachos y estaban ellos acostados", declaró una de las mujeres que forma parte de la comunidad.

Wilson de la Rosa García, residente del área, denunció la situación: “Lo que están haciendo aquí es un abuso. ¿Cómo va a ser que llegan a las 6:00 de la mañana tirando bombas lacrimógenas con agresividad, creyendo que somos haitianos? Yo no veo los haitianos; aquí hay dos o tres haitianos viviendo aquí, eso es verdad. Aparte de eso, tiraron bombas lacrimógenas; ahí había una muchacha desmayada en la mañana… A ese hombre le robaron 14 mil y pico de pesos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Todo el mundo lleva más de 5 años viviendo aquí y aquí hay muchísimo dinero invertido… ¿dónde están los dueños de esta supuesta tierra?”.

“Dicen, me da hasta risa…, que fue un desalojo confundido, eso no puede ser posible. Yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto; nosotros tenemos niños pequeños, somos personas trabajadoras, aquí nadie anda haciendo lo malo, todo el mundo trabaja. Pueden hacer lo que hagan, pero todo el mundo trabaja”, expresó de la Rosa García.

Resaltó también que varios infantes se vieron afectados y explicó lo siguiente: “A un señor que es muy bueno y tiene un colmado le metieron una bomba lacrimógena en el baño y los niños se le desmayaron”.

Erlin Matos, otro de los habitantes que presenció los hechos, declaró a reporteros de este diario lo siguiente: “No tratan a uno como ciudadano. Tratan a uno como un perro. Es más, ni perro, perro es un privilegio para nosotros. Nosotros lo que venimos es siendo una basura, es”.

El hombre añadió: “Si le mandan un papel o una vaina, una notificación, ya uno sabe que tiene que desalojar. Porque todos los ciudadanos que están aquí es porque no tienen casa. Estamos cansados de pagar alquiler y uno está tratando de hacer su diligencia. Nosotros sabemos.”, denunciando cómo nadie respondía por la destrucción de su hogar y de sus pertenencias.

Manuel Zavala, presidente de la junta de vecinos de la Urbanización Jericó, dio sus declaraciones y explicó lo siguiente: “Ahora mismo lo que está sucediendo es una irresponsabilidad de los superiores del Gobierno y de las autoridades porque entendemos que nosotros tenemos una sentencia gananciosa de esta urbanización y ahora nos despertamos con esta invasión de policías, con esa destrucción que están haciendo en contra de nosotros. Nosotros hemos hecho de tripas corazón para construir lo que tenemos y somos personas pobres, infelices y que no tenemos recursos. Sin embargo, la compañía Mar de Plata se ha aprovechado; como nosotros no tenemos dinero y ellos tienen dinero, han pagado dinero para mover la comandancia de la policía entera y hacernos este desalojo”.

Zavala hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que "tome cartas en el asunto y las autoridades competentes resuelvan".

“Ellos han roto todo, pero van a tener que hacer un hoyo y enterrarnos porque nosotros no vamos a salir de aquí”, declaró Zavala denunciando que el desalojo fue ilegal.