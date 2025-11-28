Aerodom dice no se reportan cancelaciones de vuelos en el país tras falla en software de aviones

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este viernes que ninguna aerolínea que opera en el país ha notificado cancelaciones de vuelos a causa del problema de software que afecta a aviones Airbus de la familia A320 a nivel mundial.

La empresa señaló que permanece en vigilancia constante ante la situación que mantiene en alerta a la industria aeronáutica internacional.

La fabricante Airbus anunció recientemente que una parte significativa de la flota global de aeronaves A320 requiere una actualización urgente de software, tras detectar una falla que obliga a que los aviones involucrados queden en tierra una vez arriben a sus bases de mantenimiento.

La medida preventiva podría generar disrupciones en múltiples mercados, dependiendo del tamaño de la flota afectada en cada aerolínea.

El director corporativo de Comunicaciones de Aerodom, Luis López, explicó que hasta este viernes “ninguna de las aerolíneas nacionales ni extranjeras ha remitido notificación formal sobre cancelaciones o ajustes operacionales” en las terminales administradas por la empresa.

Sin embargo, aseguró que los equipos técnicos y operativos de Aerodom se mantienen en seguimiento permanente, tanto con autoridades aeronáuticas como con operadores internacionales, para adoptar “las medidas pertinentes en caso de que la situación derive en afectaciones directas para los usuarios”.

Avianca, entre las aerolíneas más impactadas

Aunque en República Dominicana aún no se reportan cancelaciones, en la región ya comienzan a sentirse los efectos.

La aerolínea Avianca, que opera rutas regulares hacia el país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas y otras terminales, enfrenta uno de los escenarios más complejos, ya que alrededor del 70 % de su flota estaría afectada por la falla de software, según reportes preliminares.

La compañía informó que iniciará de inmediato las modificaciones exigidas por Airbus, proceso que según advirtió ocasionará disrupciones significativas en sus operaciones durante al menos los próximos 10 días.

Como parte de sus medidas internas, Avianca decidió cerrar temporalmente la venta de boletos para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, con el objetivo de evitar una mayor presión sobre su oferta disponible y facilitar la reacomodación de pasajeros cuyos itinerarios puedan verse alterados.

Aerodom pide mantenerse atentos a informaciones oficiales

Aerodom exhortó a los pasajeros a mantenerse atentos a los canales oficiales de las aerolíneas y a las actualizaciones que emitirá la empresa en caso de que la situación evolucione y comience a impactar el flujo de operaciones en los aeropuertos dominicanos.

La empresa reiteró que, por el momento, las operaciones continúan desarrollándose con normalidad, aunque bajo estricta supervisión dada la naturaleza global del problema técnico reportado por Airbus.