El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, salió de RD

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, abandonó este jueves territorio dominicano luego de cumplir una breve pero trascendental agenda oficial, marcada por el anuncio conjunto con el presidente Luis Abinader sobre la autorización de uso limitado de áreas en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA–JFPG).

Hegseth despegó hacia su país a las 5:00 de la tarde, a bordo del mismo avión militar que lo transportó el miércoles a Santo Domingo, el cual permaneció estacionado durante toda su estadía en la rampa militar del AILA bajo un imponente dispositivo de seguridad.

Desde la mañana del miércoles, la presencia de soldados dominicanos y personal militar estadounidense llamó la atención en el área restringida del aeropuerto.

Controles de acceso, vehículos tácticos y personal de seguridad del Pentágono y del Ministerio de Defensa dominicano resguardaron el perímetro donde se encontraba la aeronave oficial.

La tarde de este jueves, la comitiva que acompañó al secretario estadounidense al aeropuerto al funcionario estaba integrada por miembros de la embajada de Estados Unidos, funcionarios civiles y militares dominicanos, además de representantes del Departamento Aeroportuario y de Aerodom, quienes les dieron la despedida protocolar antes del cierre de su visita.

Durante sus reuniones oficiales, el secretario Hegseth y el presidente Abinader hicieron público un acuerdo de cooperación estratégica, mediante el cual Estados Unidos podrá utilizar espacios limitados y previamente definidos en San Isidro y en el AILA.

Para las operaciones logísticas en apoyo a misiones de seguridad regional. Movilización de equipos especializados. Transporte de personal técnico. Coordinación de vuelos vinculados a la lucha antinarcóticos en el Caribe

Ambos gobiernos calificaron este paso como un reforzamiento de la cooperación bilateral, orientada a enfrentar el intensificado movimiento de narcotráfico en la ruta Caribe–Atlántico.

La presencia de Pete Hegseth, jefe del Pentágono, es considerada una de las visitas de más alto nivel en materia de defensa realizadas en los últimos años por un funcionario estadounidense a la República Dominicana.

El acuerdo anunciado, según ambos gobiernos, fortalecerá la capacidad regional para interceptar vuelos ilícitos, mejorar la vigilancia transfronteriza y reforzar la seguridad aérea del Caribe.